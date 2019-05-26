СЖР изучит инцидент с нападением чиновника из Хакасии на журналиста

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Союз журналистов России проведет проверку и рассмотрит Союз журналистов России проведет проверку и рассмотрит инцидент с нападением чиновника из Хакасии, члена" Единой России" Сергея Зайцева на журналиста телеканала "Россия 24", сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.

Ранее стало известно, что член "Единой России", глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала "Россия 24" в своем рабочем кабинете. Видео распространилось в интернете и получило широкий резонанс. В воскресенье заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко от лица партии извинился перед журналистами "за безобразную сцену" с Зайцевым и сообщил, что в ближайшие дни партийная комиссия по этике вынесет решение в его отношении. Региональное отделение ЕР в Хакасии также рассмотрит инцидент с хакасским чиновником и журналистом телеканала "России 24".

"Никто к нам не обращался по этому поводу, но я думаю, что мы проверим обязательно, что там произошло, через наших коллег. У нас в каждом регионе есть отделение, мы уточним, что случилось. Я поговорю, конечно, с коллегами из ВГТРК, и если необходимо, мы можем оказать коллеге, нашему журналисту, юридическую помощь", - сообщил Соловьев.