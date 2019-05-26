В Пулково проводят проверку после аварийной посадки пассажирского самолета

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Следственный комитет РФ проводит проверку после аварийной посадки рейса из Пекина в петербургском аэропорту Пулково, сообщает ведомство.

"В Санкт-Петербурге следователи выясняют обстоятельства авиационного инцидента с воздушным судном", - говорится в сообщении ведомства в WhatsApp.

Добавляется, что никто из пассажиров не обращался за медицинской помощью.