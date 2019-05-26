Гройсман отказался объединяться с Порошенко на парламентских выборах

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Подавший в отставку премьер-министр Украины Владимир Гройсман не намерен объединяться с бывшим президентом Петром Порошенко на предстоящих парламентских выборах. Об этом глава правительства сказал в интервью Подавший в отставку премьер-министр Украины Владимир Гройсман не намерен объединяться с бывшим президентом Петром Порошенко на предстоящих парламентских выборах. Об этом глава правительства сказал в интервью ICTV

Гройсман отметил, что подобные предложения поступали от Порошенко, а возможность создания коалиции обсуждали "многие политики". Однако премьер-министр намерен участвовать в выборах самостоятельно со своей партией "Украинская стратегия".

"Я считаю, что мы просто разные", — заявил глава правительства.

По его словам, перед "Украинской стратегией" стоят три фундаментальные задачи: уверенность граждан в будущем, нормальный достаток и безопасность.

Резюмируя, Гройсман отметил, что в качестве главы правительства он сильно ограничен в кадровых возможностях и принятии решений, которые ему кажутся более эффективными.

Роспуск Рады

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе инаугурационной речи объявил о роспуске Верховной рады. Во вторник глава государства подписал соответствующий указ и назначил внеочередные выборы в украинский парламент на 21 июля.