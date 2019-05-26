В СПЧ прокомментировали нападение на корреспондента RT во Франции

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. Архивное фото

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) считает недопустимой ситуацию с избиением полицейским во французской Тулузе журналиста RT France Фредерика Эгуи, сообщил РИА Новости глава совета Михаил Федотов.

Ранее телеканал RT сообщил, что полицейский во время демонстрации "желтых жилетов" в Тулузе напал на Эгуи и нанес ему несколько ударов дубинкой. Как заявила РИА Новости руководитель канала Ксения Федорова, здоровью журналиста ничего не угрожает.

"У нас нет, к сожалению, никаких подробностей. Но подобные вещи абсолютно недопустимы. И мы сделаем все, что в наших силах, чтобы восстановить справедливость", - сказал РИА Новости Федотов.