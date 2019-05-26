Жительница Украины дважды за день протаранила на авто КПП в Приднестровье

Поврежденный шлагбаум на пункте пропуска "Первомайск" на границе Украины и Приднестровья

Поврежденный шлагбаум на пункте пропуска "Первомайск" на границе Украины и Приднестровья

ТИРАСПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Жительница Украины на автомобиле с украинской регистрацией в субботу вечером прорвалась через пункт пропуска Первомайск с Украины в Приднестровье, а спустя несколько часов протаранила пограничный шлагбаум, возвращаясь назад, она задержана, сообщает министерство госбезопасности непризнанного Приднестровья.

Отмечается, что женщина сначала прорвалась через украинский пункт пропуска "Кучурган-Авто", а потом и через приднестровских пограничников. После прорыва машины в Приднестровье был объявлен план-перехват, через некоторое время автомобиль с нарушителем был задержан. После составления административного протокола женщину отпустили.

Спустя несколько часов уже в темное время суток женщина попыталась прорваться через границу в сторону Украины. Приднестровские пограничники предприняли меры, чтобы принудительно остановить машину. В сообщении говорится, что на большой скорости владелица иномарки, явно видя закрытый шлагбаум, пошла на таран. Пограничнику в последний момент удалось отскочить в сторону, сбитый шлагбаум ударил и разбил оконную раму в пункте пограничного контроля, где в тот момент находилась сотрудница. Осколки стекла и детали конструкции нанесли ей телесные повреждения.

© Министерство государственной безопасности ПМР Поврежденный пункт пограничного контроля "Первомайск" на границе Украины и Приднестровья © Министерство государственной безопасности ПМР Поврежденный пункт пограничного контроля "Первомайск" на границе Украины и Приднестровья

По встречной полосе, несмотря на ленту с шипами и закрытый шлагбаум на выезде, женщина прорвалась через пункт пропуска в направлении Украины. В нескольких километрах от пункта пропуска "Кучурган-Авто" женщину задержали правоохранительные органы Украины.

"В настоящее время нарушительница находится на территории ПМР. Рассматривается вопрос по привлечению ее к уголовной ответственности по ст. 315 УК ПМР "Применение насилия в отношении представителя власти", - говорится в сообщении приднестровского министерства госбезопасности.