Явка на президентских выборов в Литве к 18.00 составила 47,9%

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Явка на президентских выборах в Литве за два часа до конца голосования составила 47,9%, включая досрочно проголосовавших, передает Sputnik Литва.
Фактическая явка в воскресенье составила 37,2%.
Лидерство по числу проголосовавших держит город Неринга - 63,1%. При этом жители западных регионов, а также некоторых центральных районов Литвы, в частности, Тракайского, Йонавского, Кайшядорского, жители Мариамполе, Казлу-Руде голосуют неактивно.
Второй тур президентских выборов проходит в Литве в воскресенье. Глава государства избирается на пять лет прямым голосованием граждан. Нынешний президент Даля Грибаускайте руководит республикой второй срок и на третий претендовать не может.
За пост главы государства во втором туре борются 55-летний экономист Гитанас Науседа и 45-летняя депутат Сейма Ингрида Шимоните. В первом туре, который состоялся 12 мая, наибольшее число голосов набрала Шимоните - ее поддержали 31,31% избирателей. Науседа получил 30,94%. Всего в первом туре участвовали девять кандидатов.
Вчера, 05:19Процедура выборов президента Литвы
Также в этот день граждане Литвы голосуют на выборах в Европарламент. Они выбирают кандидатов из 16 списков партий и общественных комитетов.