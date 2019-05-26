В Барнауле похоронили женщину, бросившуюся под фуру для спасения детей

БАРНАУЛ, 26 мая — РИА Новости. Женщину, бросившуюся наперерез фуре, чтобы она не врезалась в машину с ее детьми, похоронили в воскресенье Барнауле, рассказали РИА Новости знакомые погибшей.

По данным ГУ МВД по Алтаю, в пятницу на 95-м километре трассы Барнаул — Рубцовск из-за дыма от горящей травы столкнулись четыре автомобиля. Водитель одной из машин вышла и подошла к заднему сиденью, где сидели ее дети. В это время к машине приблизился грузовик, водитель которого, скорее всего, просто не видел аварии из-за дыма, поэтому не снизил скорость. По словам очевидцев, чтобы привлечь внимание водителя, женщина выбежала фуре наперерез. Грузовик сбил женщину, частично потерял скорость и врезался в ее машину. Мать погибла на месте, дети были госпитализированы.

"За рулем автомобиля была наша Юленька, они ехали с детьми и свекровью в Алейск на день рождения к маме Юлии. Дети сейчас находятся в больнице, бабушку, находившуюся во время происшествия в машине, уже выписали", — рассказала РИА Новости собеседница агентства.

По ее словам, погибшей было всего 36 лет, у нее остались двое детей: мальчики четырех и одиннадцати лет.