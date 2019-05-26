В Киеве у здания МВД собрались активисты, сообщили СМИ

КИЕВ, 26 мая - РИА Новости. Активисты собрались под зданием министерства внутренних дел Украины из-за задержания в Ровно двух молодых людей, которые проводили митинг за импичмент президента Владимира Зеленского, сообщает в воскресенье телеканал "Прямой".
Местные СМИ в субботу сообщили, что в Ровно 20-летний юноша и 16-летняя девушка вышли на митинг с призывом к импичменту Зеленского и были задержаны полицией, на них составили административные протоколы за нарушение порядка и организации проведения митингов. Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что возмущена задержанием и сообщила, что готовит запрос в полицию. Полиция сообщила, что проведет служебную проверку. Сам Зеленский заявил, что полицейские могли бы действовать мягче и призвал МВД не принимать мер против мирных протестов.
"Возле здания МВД собрались люди, которые хотят выразить свою поддержку по вчерашним событиям в городе Ровно. Сейчас здесь собрались около 20 человек с плакатами, на которых написано "Назад в 2013?", "Имеем право", "Импичмент – наше право", - сказала корреспондент телеканала в эфире.