Пушков высмеял обещание Зеленского сделать Украину базой для покорения мира

"Зеленский поставил похвальную задачу: превратить Украину в "базу для дальнейшего покорения мира украинскими гениями". Есть три "но": гениев пока не видно; "покорение мира" Украиной — это как полет на Марс; пока Украина это скорее база для шествующих с факелами любителей Бандеры".

Алексей Пушков