Пушков высмеял обещание Зеленского сделать Украину базой для покорения мира

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он сделает все, чтобы каждый талантливый украинец мог реализовать свои инициативы на родине.
"Зеленский поставил похвальную задачу: превратить Украину в "базу для дальнейшего покорения мира украинскими гениями". Есть три "но": гениев пока не видно; "покорение мира" Украиной — это как полет на Марс; пока Украина это скорее база для шествующих с факелами любителей Бандеры".
Ранее Зеленский на своей фейсбук-странице написал, что сделает все зависящее от него, чтобы именно родная страна стала для гениев среди украинцев "базой для дальнейшего покорения мира".
Это заявление он сделал в день юбилея русского авиаконструктора, ученого и философа Игоря Сикорского, которого назвал "знаменитым украинцем".
20 мая, 14:28Зеленский пообещал, что мир будет гордиться Украиной