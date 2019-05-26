На Украине проведут проверку после задержания несовершеннолетней на пикете

КИЕВ, 26 мая - РИА Новости. Полиция Украины проверит действия правоохранителей, которые задержали двух человек, в том числе несовершеннолетнюю девушку, участвовавших в городе Ровно в пикете с призывами к импичменту президента Владимира Зеленского.

Накануне местные СМИ сообщили, что в Ровно 20-летний юноша и 16-летняя девушка вышли на митинг с призывом к импичменту президента Зеленского. Их задержали полицейские и составили административные протоколы за нарушение порядка и организации проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций. Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что возмущена задержанием в Ровно и сообщила, что готовит запрос в полицию.

"Начальник полиции Ровенской области Валерий Самчук инициировал комплексную служебную проверку по составлению админматериалов работниками полиции Ровенского отдела по отношению к участникам мирной акции 25 мая, участие в которой приняла и несовершеннолетняя", - сообщила в воскресенье пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Как отмечается, во время патрулирования города полицейские обнаружили двух молодых людей с плакатами политического направления, для установления их личностей им предложили пройти в отделение, на что оба согласились.