Эксперт оценил угрозы Киева "гамбургскими" санкциями из-за моряков

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в разговоре с RT Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в разговоре с RT прокомментировал заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника о том, что Киев потребует от Берлина введения новых "гамбургских" санкций против России, если Москва не выполнит решение Международного суда по морскому праву и не освободит украинских моряков.

"Очень странно наблюдать, как теперь украинские политики пытаются из этой истории сделать некий обвинительный акт против России". Владимир Шаповалов

Так, он назвал это несерьезным обвинением, которое является продолжением тупиковой политики бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Шаповалов выразил мнение, что Киеву необходимо заявить о готовности к переговорам с самопровозглашенными ЛНР и ДНР, выполнению Минских соглашений, а также отказаться от преследования по политическим и языковым мотивам, чтобы стать цивилизованным государством.

Ранее Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию освободить 24 моряков и три корабля ВМС Украины, задержанных за нарушение российской границы 25 ноября прошлого года в Керченском проливе.