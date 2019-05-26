В Раде возмутились задержанием людей, призывавших к импичменту Зеленского

КИЕВ, 26 мая - РИА Новости. Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко возмущена задержанием двух молодых людей в Ровно, которые вышли на митинг с плакатом об импичменте президента Владимира Зеленского, и сообщила, что готовит запрос в полицию.

Накануне местные СМИ сообщили, что в Ровно 20-летний юноша и 16-летняя девушка вышли на митинг с призывом к импичменту президента Зеленского. Их задержали полицейские и составили административные протоколы за нарушение порядка и организации проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций.

"В Ровно задержали и затащили в полицию двух несовершеннолетних за одиночный пикет с плакатом об "импичмент"… Выражаю возмущение задержанием двух несовершеннолетних в Киеве. Готовлю запрос в Нацполицию", - написала Геращенко на своей странице в Facebook