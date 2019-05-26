СК назвал возможную причину пожара в доме в Красноярском крае

"По версии следствия, сегодня ночью в деревне Скворцово Шарыповского района 45-летний мужчина, злоупотреблявший спиртным, уснул, не потушив сигарету. В результате в его квартире, расположенной в 2-квартирном деревянном доме, начался пожар", - говорится в сообщении ведомства в WhatsApp.