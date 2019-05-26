СК назвал возможную причину пожара в доме в Красноярском крае

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пожар в доме в Красноярском крае, в котором погибли взрослый и трое детей, мог начаться из-за непотушенной сигареты, сообщает Следственный комитет РФ.
Ранее сообщалось, что рано утром в воскресенье в деревне Скворцово в частном четырехквартирном доме произошел пожар. Площадь возгорания составила 72 квадратных метра. В пожаре погибли мужчина и трое малолетних детей.
"По версии следствия, сегодня ночью в деревне Скворцово Шарыповского района 45-летний мужчина, злоупотреблявший спиртным, уснул, не потушив сигарету. В результате в его квартире, расположенной в 2-квартирном деревянном доме, начался пожар", - говорится в сообщении ведомства в WhatsApp.
В сообщении также уточняется, что в квартире с детьми находилась их мать, которой удалось спастись.
"Следователями возбуждено уголовное дело, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы", - отмечается в сообщении.