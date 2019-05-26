В Чаде шесть человек погибли и 11 пострадали в результате взрыва мины

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Шесть человек погибли, 11 пострадали в результате взрыва мины в субботу в регионе Лак в деревне Нгубуа (Ngouboua) в Чаде, сообщает местная газета Шесть человек погибли, 11 пострадали в результате взрыва мины в субботу в регионе Лак в деревне Нгубуа (Ngouboua) в Чаде, сообщает местная газета Wihda

Уточняется, что мина взорвалась во время прохождения колонны армии Чада в субботу. Среди погибших – пять военнослужащих и оператор государственного телеканала африканской страны Tele Tchad.

Также отмечается, что военные, со своей стороны, ликвидировали 23 боевика исламистской группировки "Боко Харам" ночью в субботу рядом с Нгубуа.

Семнадцатого мая 13 человек погибли в результате нападения боевиков этой группировки на западе Чада в регионе Лак.