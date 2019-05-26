Переплывший Атлантику в бочке француз напишет книгу

ПАРИЖ, 26 мая - РИА Новости, Людмила Орищенко. Французский путешественник Жан-Жак Савен, переплывший Атлантический океан в бочке, сказал в интервью РИА Новости, что заканчивает писать книгу о своём необычном путешествии, которая выйдет в сентябре.
Как сообщалось ранее, Савен, которому в январе исполнилось 72 года, отправился в плавание по Атлантическому океану в бочке оранжевого цвета три метра длиной, два метра диаметром и весом в 450 килограммов. Внутри на пространстве шести квадратных метров располагались кушетка, кухонный уголок, стол для карт, было отведено место для хранения вещей. Управлялось судно только за счёт ветра и морского течения.
© AFP 2019 / Georges GobetЖан-Жак Савен из Франции пересек Атлантический океан в большой деревянной бочке
Жан-Жак Савен из Франции пересек Атлантический океан в большой деревянной бочке. Архивное фото
Путешественник начал своё плавание в декабре 2018 года от Канарских островов и закончил в мае, достигнув вод Карибского моря.
"127 дней дрейфа в бочке по Атлантике". Это будет мой бортовой журнал с фотографиями. Эта книга из 192 страниц, 30 страниц – это фотографии. Мне помогает писатель, с которым мы сейчас заканчиваем книгу", - рассказал Савен.
Он намерен презентовать свою книгу в сентябре.
"Я приеду на Салон искателей приключений в Париж 20 сентября. Я также поеду на Салон в Монпелье 28 сентября и морской салон в Ла-Рошель для того, чтобы представить книгу и свою бочку", - добавил он.
Говоря о самых сложных моментах своего путешествия, Савен отметил, что ему дважды с большим трудом удалось избежать столкновения с грузовыми суднами.
"Одно судно находилось в километре от меня. У меня получилось передать сигнал по радио – и оно прошло в около 500 метрах, сумев изменить свое направление. С другим грузовым судном избежать столкновения удалось с большим трудом. Оно находилось в 150 метрах, когда я выпустил красный дымовой сигнал. К счастью, в это время был человек на лоцманском месте. Он увидел меня и смог развернуть судно", - вспоминает путешественник.