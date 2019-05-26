Переплывший Атлантику в бочке француз напишет книгу

Жан-Жак Савен и его морской корабль-бочка на верфи во Франции. Архивное фото

Жан-Жак Савен и его морской корабль-бочка на верфи во Франции

ПАРИЖ, 26 мая - РИА Новости, Людмила Орищенко. Французский путешественник Жан-Жак Савен, переплывший Атлантический океан в бочке, сказал в интервью РИА Новости, что заканчивает писать книгу о своём необычном путешествии, которая выйдет в сентябре.

Как сообщалось ранее, Савен, которому в январе исполнилось 72 года, отправился в плавание по Атлантическому океану в бочке оранжевого цвета три метра длиной, два метра диаметром и весом в 450 килограммов. Внутри на пространстве шести квадратных метров располагались кушетка, кухонный уголок, стол для карт, было отведено место для хранения вещей. Управлялось судно только за счёт ветра и морского течения.

© AFP 2019 / Georges Gobet Жан-Жак Савен из Франции пересек Атлантический океан в большой деревянной бочке © AFP 2019 / Georges Gobet Жан-Жак Савен из Франции пересек Атлантический океан в большой деревянной бочке. Архивное фото

Путешественник начал своё плавание в декабре 2018 года от Канарских островов и закончил в мае, достигнув вод Карибского моря.

"127 дней дрейфа в бочке по Атлантике". Это будет мой бортовой журнал с фотографиями. Эта книга из 192 страниц, 30 страниц – это фотографии. Мне помогает писатель, с которым мы сейчас заканчиваем книгу", - рассказал Савен.

Он намерен презентовать свою книгу в сентябре.

"Я приеду на Салон искателей приключений в Париж 20 сентября. Я также поеду на Салон в Монпелье 28 сентября и морской салон в Ла-Рошель для того, чтобы представить книгу и свою бочку", - добавил он.

Говоря о самых сложных моментах своего путешествия, Савен отметил, что ему дважды с большим трудом удалось избежать столкновения с грузовыми суднами.