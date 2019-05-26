Жан-Жак Савен: чтобы быть в хорошей форме, надо любить женщин

Не каждый способен переплыть на лодке и небольшой пруд в парке у дома. А 72-летний француз Жан-Жак Савен недавно вернулся из 127-дневного путешествия через Атлантический океан, причем пересек водную стихию он в обычной бочке. В интервью корреспонденту РИА Новости в Париже Людмиле Орищенко он рассказал, с какими опасностями он встретился в своем необычном путешествии, сколько времени ушло на его подготовку, раскрыл название своей будущей книги, а также поделился секретом хорошей физической формы.

— Господин Савен, поздравляю вас с завершением этого невероятного путешествия. Чтобы быть точной, вы начали его 26 декабря от Канарских островов и закончили 27 апреля в Карибском море. Все верно?

— Нет, меня встретили 2 мая. Я пересек меридиан, который выводил меня в Карибское море. Но в Карибское море я не вошел, я остался в Атлантическом океане, чтобы все-таки установить предел и сказать, что я пересек Атлантику… Я провел (в плавании – ред.) 127 дней. После этого меня забрали.

— Как называется место, где вы закончили путешествие?

— Я был на севере Пуэрто-Рико.

— Помните ли вы день, когда вам пришла идея пересечь Атлантику в бочке?

— В 14 лет я прочитал книгу Алена Бомбара, который был врачом. Он писал, что бочка, спущенная на воду около Канарских островов, за три месяца достигнет Карибских островов. И эта мысль всегда оставалось в моем сознании. В течение своей жизни я плавал. Когда родилась моя дочь, мы пошли в плавание на парусном судне на семь лет. Потом я снова хотел отправиться в плавание, однако уже другим способом, и эта фраза (о бочке – ред.) всегда оставалась в моей памяти. Учитывая, что этого никто не делал раньше, мне было очень интересно проплыть без мотора, без парусов, без ничего. Просто проплыть в бочке от Канарских островов, чтобы посмотреть, как это будет происходить. Идея о таком путешествия около десяти лет питала мой ум. В начале прошлого года один мой друг-журналист написал статью (о будущем путешествии – ред.), и потом была команда, которая меня поддерживала. У нас получилось собрать существенную часть средств, и я отправился в путешествие год спустя.

— То есть вам потребовалось около года на подготовку плавания?

— Да, год.

— Что было самым сложным за эти 127 дней?

— Самый сложный момент был, когда грузовое судно чуть было не сбило меня. Оно не было зафиксировано на радиосвязи. На самом деле таких случаев было два. Одно судно находилось в километре от меня. У меня получилось передать сигнал по радио, и оно прошло в около 500 метрах, сумев изменить свое направление. С другим грузовым судном избежать столкновения удалось с большим трудом. Оно находилось в 150 метрах, когда я выпустил красный дымовой сигнал. К счастью, в это время был человек на лоцманском месте. Он увидел меня и смог развернуть судно. Оно прошло буквально в 15 метрах от меня.

— В какой момент вашего путешествия это случилось?

— Это было на 62-й день.

— С самого начала вы предполагали, что плавание будет длиться три месяца. Но в конечном итоге оно растянулось на четыре. Причиной тому были метеорологические условия?

— Да, у меня был очень плохой старт. Не было ветра, который называется пассат. Был очень слабый ветер, что совсем несвойственно для этого периода. Он поднял меня на север. И я вынужден был ждать благоприятного ветра больше месяца. И вместо того, чтобы приплыть к Гваделупе или Мартинике (заморские территории Франции – ред.), я оказался на севере Пуэрто-Рико.

— Каково было ваше физическое состояние после того, как вы провели четыре месяца в бочке в океане?

— В первые часы, когда я поднялся на танкер (который встречал Савена – ред.), два моряка были рядом со мной. Меня шатало, как если бы я был немного пьян. Но потом быстро все нормализовалось, не было никаких проблем. Три дня, которые я провел на танкере, позволили мне акклиматизироваться.

— А как вы чувствовали себя в моральном плане? Ведь у вас не было возможности ни с кем общаться в течение этих четырех месяцев?

— Нет. Каждый день я контактировал по радиосвязи с моим спонсором. А потом за мной наблюдали 22 тысячи человек. У меня был спутниковый интернет. Но у меня не было Google, Facebook. Однако через посредника у меня была возможность осуществлять контакт и отвечать интернет-пользователям. Меня это очень занимало. Кроме того, я взял с собой много литературы. И я писал книгу, которая выйдет в начале сентября.

— Как она будет называться?

— "127 дней дрейфа в бочке по Атлантике". Это будет мой бортовой журнал с фотографиями. Эта книга из 192 страниц, 30 страниц – это фотографии. Мне помогает писатель, с которым мы сейчас заканчиваем книгу.

— Где и когда вы будете ее презентовать?

— Я приеду на салон искателей приключений в Париж 20 сентября. Я также поеду на салон в Монпелье 28 сентября и морской салон в Ла-Рошель для того, чтобы представить книгу и свою бочку.

— А что потом вы будете делать с бочкой?

— После нескольких встреч она будет выставлена в моем родном городе Аресе (департамент Жиродна на юго-западе Франции – ред.), который финансировал строительство бочки. И потом она вновь будет оценена.

— Планируете ли вы еще какие-то необычные путешествия?

— Сейчас я пересек Атлантику, в следующем году я собираюсь переплыть Ла-Манш.

— Есть ли точная дата?

— Пока нет, но планирую следующим летом, в июле. Также я собираюсь подняться в горы на семь тысяч метров. Мы пойдем вместе с моим другом.

— Что нужно делать, чтобы оставаться в такой же отличной форме, как вы?

— Я вам скажу: надо любить женщин, вот и все (смеется).

— А женщинам?

— Нет, если серьезно, надо заниматься спортом. Надо дружить с головой. И надо тщательно готовиться к своим проектам, они (путешествия – ред.) не делаются без подготовки. И потом не стоит придавать значение возрасту. Возраст – это просто цифры. Главное – это состояние ума. Конечно, однажды я остановлюсь, буду вести более спокойный образ жизни.

— Возможно, у вас есть какие-то проекты путешествий по России?

— В России? Если вы меня приглашаете, я с большим удовольствием приеду.

— Есть ли у вас жизненный девиз?