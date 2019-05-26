Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-26T10:00Z
https://ria.ru/20190526/1554893204.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155489/39/1554893930_296:85:2040:1066_1036x0_80_0_0_b794a75ea3dc4061fec69679e2a7f4d0.jpg
РИА Новости

Жан-Жак Савен: чтобы быть в хорошей форме, надо любить женщин

Вчера, 10:00
79
© AFP 2019 / Lionel Chamoiseau Жан-Жак Савен
Жан-Жак Савен
© AFP 2019 / Lionel Chamoiseau
Не каждый способен переплыть на лодке и небольшой пруд в парке у дома. А 72-летний француз Жан-Жак Савен недавно вернулся из 127-дневного путешествия через Атлантический океан, причем пересек водную стихию он в обычной бочке. В интервью корреспонденту РИА Новости в Париже Людмиле Орищенко он рассказал, с какими опасностями он встретился в своем необычном путешествии, сколько времени ушло на его подготовку, раскрыл название своей будущей книги, а также поделился секретом хорошей физической формы.
— Господин Савен, поздравляю вас с завершением этого невероятного путешествия. Чтобы быть точной, вы начали его 26 декабря от Канарских островов и закончили 27 апреля в Карибском море. Все верно?
— Нет, меня встретили 2 мая. Я пересек меридиан, который выводил меня в Карибское море. Но в Карибское море я не вошел, я остался в Атлантическом океане, чтобы все-таки установить предел и сказать, что я пересек Атлантику… Я провел (в плавании – ред.) 127 дней. После этого меня забрали.
— Как называется место, где вы закончили путешествие?
— Я был на севере Пуэрто-Рико.
— Помните ли вы день, когда вам пришла идея пересечь Атлантику в бочке?
— В 14 лет я прочитал книгу Алена Бомбара, который был врачом. Он писал, что бочка, спущенная на воду около Канарских островов, за три месяца достигнет Карибских островов. И эта мысль всегда оставалось в моем сознании. В течение своей жизни я плавал. Когда родилась моя дочь, мы пошли в плавание на парусном судне на семь лет. Потом я снова хотел отправиться в плавание, однако уже другим способом, и эта фраза (о бочке – ред.) всегда оставалась в моей памяти. Учитывая, что этого никто не делал раньше, мне было очень интересно проплыть без мотора, без парусов, без ничего. Просто проплыть в бочке от Канарских островов, чтобы посмотреть, как это будет происходить. Идея о таком путешествия около десяти лет питала мой ум. В начале прошлого года один мой друг-журналист написал статью (о будущем путешествии – ред.), и потом была команда, которая меня поддерживала. У нас получилось собрать существенную часть средств, и я отправился в путешествие год спустя.
72-летний Жан-Жак Савен из Франции планирует пересечь Атлантический океан в большой деревянной бочке
28 апреля, 10:51
Французский путешественник пересек Атлантический океан в бочке
— То есть вам потребовалось около года на подготовку плавания?
— Да, год.
— Что было самым сложным за эти 127 дней?
— Самый сложный момент был, когда грузовое судно чуть было не сбило меня. Оно не было зафиксировано на радиосвязи. На самом деле таких случаев было два. Одно судно находилось в километре от меня. У меня получилось передать сигнал по радио, и оно прошло в около 500 метрах, сумев изменить свое направление. С другим грузовым судном избежать столкновения удалось с большим трудом. Оно находилось в 150 метрах, когда я выпустил красный дымовой сигнал. К счастью, в это время был человек на лоцманском месте. Он увидел меня и смог развернуть судно. Оно прошло буквально в 15 метрах от меня.
— В какой момент вашего путешествия это случилось?
— Это было на 62-й день.
— С самого начала вы предполагали, что плавание будет длиться три месяца. Но в конечном итоге оно растянулось на четыре. Причиной тому были метеорологические условия?
— Да, у меня был очень плохой старт. Не было ветра, который называется пассат. Был очень слабый ветер, что совсем несвойственно для этого периода. Он поднял меня на север. И я вынужден был ждать благоприятного ветра больше месяца. И вместо того, чтобы приплыть к Гваделупе или Мартинике (заморские территории Франции – ред.), я оказался на севере Пуэрто-Рико.
— Каково было ваше физическое состояние после того, как вы провели четыре месяца в бочке в океане?
— В первые часы, когда я поднялся на танкер (который встречал Савена – ред.), два моряка были рядом со мной. Меня шатало, как если бы я был немного пьян. Но потом быстро все нормализовалось, не было никаких проблем. Три дня, которые я провел на танкере, позволили мне акклиматизироваться.
— А как вы чувствовали себя в моральном плане? Ведь у вас не было возможности ни с кем общаться в течение этих четырех месяцев?
— Нет. Каждый день я контактировал по радиосвязи с моим спонсором. А потом за мной наблюдали 22 тысячи человек. У меня был спутниковый интернет. Но у меня не было Google, Facebook. Однако через посредника у меня была возможность осуществлять контакт и отвечать интернет-пользователям. Меня это очень занимало. Кроме того, я взял с собой много литературы. И я писал книгу, которая выйдет в начале сентября.
— Как она будет называться?
— "127 дней дрейфа в бочке по Атлантике". Это будет мой бортовой журнал с фотографиями. Эта книга из 192 страниц, 30 страниц – это фотографии. Мне помогает писатель, с которым мы сейчас заканчиваем книгу.
— Где и когда вы будете ее презентовать?
— Я приеду на салон искателей приключений в Париж 20 сентября. Я также поеду на салон в Монпелье 28 сентября и морской салон в Ла-Рошель для того, чтобы представить книгу и свою бочку.
Федор Конюхов во время подготовки к одиночному переходу на весельной лодке Акрос вокруг света в Новой Зеландии
10 мая, 11:18
Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах
— А что потом вы будете делать с бочкой?
— После нескольких встреч она будет выставлена в моем родном городе Аресе (департамент Жиродна на юго-западе Франции – ред.), который финансировал строительство бочки. И потом она вновь будет оценена.
— Планируете ли вы еще какие-то необычные путешествия?
— Сейчас я пересек Атлантику, в следующем году я собираюсь переплыть Ла-Манш.
— Есть ли точная дата?
— Пока нет, но планирую следующим летом, в июле. Также я собираюсь подняться в горы на семь тысяч метров. Мы пойдем вместе с моим другом.
— Что нужно делать, чтобы оставаться в такой же отличной форме, как вы?
— Я вам скажу: надо любить женщин, вот и все (смеется).
— А женщинам?
— Нет, если серьезно, надо заниматься спортом. Надо дружить с головой. И надо тщательно готовиться к своим проектам, они (путешествия – ред.) не делаются без подготовки. И потом не стоит придавать значение возрасту. Возраст – это просто цифры. Главное – это состояние ума. Конечно, однажды я остановлюсь, буду вести более спокойный образ жизни.
— Возможно, у вас есть какие-то проекты путешествий по России?
— В России? Если вы меня приглашаете, я с большим удовольствием приеду.
— Есть ли у вас жизненный девиз?
— Помоги себе сам — и небеса помогут тебе.
000000
Обсудить 0
Интервью - Авторы
Рекомендуем
Певица Алсу
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу "Голос. Дети"
РИА
Новости
Советник президента Украины Андрей Богдан во время брифинга по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
Глава администрации Зеленского пообещал России политику "кнута и пряника"
Петр Порошенко во время митинга в Киеве, Украина. 22 апреля 2019
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН
Лента
новостей
Золотые слитки
Daily Express назвала закупки золота Россией "плохим знаком" для мира
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
В команде Зеленского оценили отказ Рады рассмотреть законопроект президента
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах
Президент Украины Владимир Зеленский в рабочем кабинете
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Авиабаза Хмеймим в Сирии
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Депутат Госдумы России от Крыма Наталья Поклонская. Архивное фото
Поклонская прокомментировала заявление Зеленского о Крыме
Саммит НАТО в Брюсселе
Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством Верховной рады и лидерами парламентских фракций и групп. 21 мая 2019
Зеленский вынесет на референдум вопрос о переговорах с Россией
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, во время заседания в Шевченковском районном суде города Киев. 22 июня 2018
Савченко рассказала, как увидела страх в глазах украинских депутатов
Джон Дэвисон Рокфеллер
Назван самый богатый человек в истории
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:57В районе поисков группы рыбаков, пропавших в Хабаровском крае, нашли тело
05:50Премьер Японии озвучил повестку переговоров с Трампом
05:38Гитанас Науседа побеждает на выборах президента Литвы
05:18Суд в Приамурье назначил заседание по иску Baring Vostok на 4 июня
05:13Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию, пишут СМИ
05:03В Алеппо возобновил работу завод по производству алюминиевых окон
04:49Депутат Рады рассказал, какая опасность ждет Украину в случае дефолта
04:33В Хакасии начали проверку инцидента с нападением чиновника на журналиста
04:30В Чехии на выборах в Европарламент победило центристское движения ANO
04:22Владельцев электрогенераторов могут освободить от уплаты подоходного налога
04:17Трамп встретился с новым императором Японии
04:07В Китае два человека погибли в результате обрушения крыши на заводе
03:57Приморские выпускники попросили прощения за скандальный флешмоб
03:48Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple
03:36В Барселоне на муниципальных выборах победили сторонники независимости
03:33Замдиректора школы в Приморье уволилась после скандального флешмоба
03:30Арестованный в Таиланде россиянин Украинский более месяца держит голодовку
03:25Испанские социалисты прокомментировали результаты местных выборов
03:22Пушков посоветовал напавшему на журналиста чиновнику "собирать вещи"
03:18Директор школы в Приморье призвала закрыть тему скандального флешмоба
Лента новостейМолния