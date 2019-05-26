Киев пригрозил России "гамбургскими" санкциями из-за моряков

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Киев будет требовать от Берлина введения новых санкций против Москвы, если Россия откажется выполнять решение Международного суда по морскому праву. Об этом заявил украинский посол в Германии Андрей Мельник, сообщает агентство Киев будет требовать от Берлина введения новых санкций против Москвы, если Россия откажется выполнять решение Международного суда по морскому праву. Об этом заявил украинский посол в Германии Андрей Мельник, сообщает агентство "Укринформ"

Ранее Гамбургский суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил требования Украины о немедленном освобождении военнопленных моряков. Мельник назвал это решение дипломатической победой.

Инцидент в Керченском проливе

В конце ноября три корабля ВМС Украины вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись требованиям российских властей. В результате суда с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Российские власти назвали инцидент провокацией. Как предположил президент Владимир Путин, спецоперация могла быть связана с низким рейтингом украинского лидера Петра Порошенко в преддверии выборов.

Решение Гамбургского суда

Киев неоднократно требовал немедленного освобождения моряков и обращался в международные инстанции. В итоге 25 мая суд в Гамбурге удовлетворил требования Украины.

В частности, суд обязал Россию немедленно освободить военнопленных моряков и позволить им вернуться в Украину. Согласно решению суда, Россия обязана выполнить его решение до 25 июня 2019 года. В МИД России отметили, что в рассматриваемом случае Конвенция ООН по морскому праву не может использоваться, Москва продолжит отстаивать свою позицию.