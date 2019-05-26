Зеленский пообещал сделать Украину базой для покорения мира

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сделает все, чтобы каждый талантливый украинец мог реализовать свои инициативы на родине.

"Чтобы именно Украина стала для наших гениев базой для дальнейшего покорения мира", — написал он на своей фейсбук-странице.

Это заявление украинский лидер сделал в день юбилея русского авиаконструктора Игоря Сикорского, которого назвал "знаменитым украинцем".

"Ровно 130 лет назад в Киеве родился "отец вертолетов" — знаменитый украинец Игорь Сикорский. Он является блестящим примером инноватора", — добавил президент Украины.

Зеленский также отметил, что пример Сикорского будет вдохновлять других изобретателей по всей стране.