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РИА Новости

Выпускница школы в Приморье после скандала призвала поддержать директора

Вчера, 06:34
38815
Стоп-кадр видеоролика, снятого выпускниками школы во Владивостоке
Стоп-кадр видеоролика, снятого выпускниками школы во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 26 мая — РИА Новости. Выпускница одной из школ Владивостока, где произошел скандал с "костюмированной вечеринкой" учеников, призвала поддержать директора учебного заведения, которая написала заявление об увольнении.

"Я выпускница этой школы, моя мама — учитель, который проработал в этой школе 30 лет, Галина Федотовна (Пугина, директор. — Прим. ред.) — учитель, организатор, директор, которого я знаю с детства, с моих шести лет... Педагогов такого уровня во Владивостоке можно пересчитать по пальцам одной руки. Увольнения таких специалистов нельзя допускать", — написала Алиса Гудименко в группе "Мы из Владивостока" на Facebook.

Девушка также отметила, что "ребята", запечатленные на скандальном ролике, "перепутали школу с баром", а теперь "потчевают на лаврах славы героев соцсетей".

"Очень несправедливо, что хорошая школа, грамотные профессиональные учителя не по своей вине стали героями всех топовых новостей в СМИ по той причине, которую они явно не заслужили. Если вы солидарны с данной позицией, поддержите директора и учителей любым способом, который сочтете правильным", — добавила она.

В четверг в соцсетях и СМИ появилось видео, снятое у школы во Владивостоке. На нем видно, как в преддверии последнего звонка десятки переодетых в разные костюмы одиннадцатиклассников танцуют и громко скандируют текст популярной зарубежной песни, пускают разноцветный дым. При этом трое выпускников одеты в костюмы "зайчиков" с черными масками, а одна из девушек — в форму полицейского.
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Как рассказли РИА Новости представители школы, директор уже написала заявление об увольнении по собственному желанию, в учебном заведении идет внутренняя проверка.
Кроме того, из-за "незаконного ношения форменной одежды со знаками различия с символикой правоохранительных органов" проверку также начало городское управление МВД. На двоих подростков, которые оделись в форму правоохранителей, составили протоколы.
Власти Приморья заявили, что подобное поведение учеников на территории школы недопустимо, со всеми участниками видео и их родителями проведут разъяснительную беседу, к руководству применят меры воздействия, а с охраной проведут отдельную работу.
Екатерина Вахитова
24 мая, 11:08
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151853750
Обсудить 27
ВладивостокОбщество
Популярные комментарии
Так в том то и суть вопроса, что столь восхваляемый педагог выполнил свою миссию на самом деле а не на словах и лозунгах и воспитал детей действительно высокоморальными людьми, такого, как мы на видео наблюдаем - не произошло бы. А тут как раз и показано как на самом деле воспитаны "дети" и кем они стали к моменту выпуска из школы.
26 мая, 08:21
vvostsib2015
17000032
Странно все! Если бы директор с охраной грудью встали и активно не пускали бы "онижедети" в школу, сейчас бы их поливали грязью за применение "насилия" к "онижедети".... Везде клин при общение с ними!!!
26 мая, 06:57
Alex Ak.
2000002
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