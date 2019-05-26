Выпускница школы в Приморье после скандала призвала поддержать директора

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая — РИА Новости. Выпускница одной из школ Владивостока, где произошел скандал с "костюмированной вечеринкой" учеников, призвала поддержать директора учебного заведения, которая написала заявление об увольнении.

"Я выпускница этой школы, моя мама — учитель, который проработал в этой школе 30 лет, Галина Федотовна (Пугина, директор. — Прим. ред.) — учитель, организатор, директор, которого я знаю с детства, с моих шести лет... Педагогов такого уровня во Владивостоке можно пересчитать по пальцам одной руки. Увольнения таких специалистов нельзя допускать", — написала Алиса Гудименко в группе "Мы из Владивостока" на Facebook.

Девушка также отметила, что "ребята", запечатленные на скандальном ролике, "перепутали школу с баром", а теперь "потчевают на лаврах славы героев соцсетей".

"Очень несправедливо, что хорошая школа, грамотные профессиональные учителя не по своей вине стали героями всех топовых новостей в СМИ по той причине, которую они явно не заслужили. Если вы солидарны с данной позицией, поддержите директора и учителей любым способом, который сочтете правильным", — добавила она.

В четверг в соцсетях и СМИ появилось видео, снятое у школы во Владивостоке. На нем видно, как в преддверии последнего звонка десятки переодетых в разные костюмы одиннадцатиклассников танцуют и громко скандируют текст популярной зарубежной песни, пускают разноцветный дым. При этом трое выпускников одеты в костюмы "зайчиков" с черными масками, а одна из девушек — в форму полицейского.

Как рассказли РИА Новости представители школы, директор уже написала заявление об увольнении по собственному желанию, в учебном заведении идет внутренняя проверка.

Кроме того, из-за "незаконного ношения форменной одежды со знаками различия с символикой правоохранительных органов" проверку также начало городское управление МВД. На двоих подростков, которые оделись в форму правоохранителей, составили протоколы.