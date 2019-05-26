Зеленский назвал авиаконструктора Сикорского "знаменитым украинцем"

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал русского авиаконструктора Игоря Сикорского "знаменитым украинцем".

"Ровно 130 лет назад в Киеве родился "отец вертолетов" - знаменитый украинец Игорь Сикорский. Он является блестящим примером инноватора. Уверен, что Сикорский всегда будет вдохновлять новых украинских изобретателей не только в Киевской политехнике (Киевский политехнический институт. – прим. ред.), которая носит его имя, но и по всей Украине, которая ежегодно обогащает мир новыми талантами", - написал президент в фейсбуке

При этом Зеленский пообещал сделать все, чтобы открыть способным украинцам дорогу к реализации своих инициатив у себя на родине.

"Чтобы именно Украина стала для наших гениев базой для дальнейшего покорения мира", - заключил президент.

Это не первое подобное высказывание со стороны политиков на Украине, где Сикорского причисляют к "знаменитым украинцам". Так, экс-президент страны Петр Порошенко называл авиаконструктора "выдающимся украинцем, который навсегда изменил мир авиации". В свою очередь, глава правительства Владимир Гройсман причислял к изобретениям украинцев "первые модели Игоря Сикорского".