Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин рассказал эфире Продюсер Иосиф Пригожин рассказал эфире НТВ о конфликте с певцом Филиппом Киркоровым.

По его словам, причиной послужило высказывание Киркорова о супруге Пригожина Валерии. Певец в интервью Ксении Собчак заявил, что Пригожин готов на многое ради славы и не задумываясь опорочил бы честь жены. При этом в своем высказывании Киркоров использовал крайне грубые выражения.

Пригожин, комментируя утверждения Киркорова, отметил, что он бы никогда так не поступил с Валерией, потому что "слишком любит и уважает свою женщину".

Как заявил Пригожин, Киркорова от его гнева спасло только заступничество со стороны Валерии. При этом продюсер заверил, что он не завидует своему оппоненту, а также предположил, что Киркоров, возможно, "так выражает свою любовь" к нему и "неровно дышит" к Валерии.