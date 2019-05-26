Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин рассказал эфире НТВ о конфликте с певцом Филиппом Киркоровым.
По его словам, причиной послужило высказывание Киркорова о супруге Пригожина Валерии. Певец в интервью Ксении Собчак заявил, что Пригожин готов на многое ради славы и не задумываясь опорочил бы честь жены. При этом в своем высказывании Киркоров использовал крайне грубые выражения.
Пригожин, комментируя утверждения Киркорова, отметил, что он бы никогда так не поступил с Валерией, потому что "слишком любит и уважает свою женщину".
Как заявил Пригожин, Киркорова от его гнева спасло только заступничество со стороны Валерии. При этом продюсер заверил, что он не завидует своему оппоненту, а также предположил, что Киркоров, возможно, "так выражает свою любовь" к нему и "неровно дышит" к Валерии.
"Вы знаете, меня долгие годы многие ревнуют к Валерии, не понимают, как она вышла замуж за такого лысого, некрасивого парня", - заметил Пригожин.
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