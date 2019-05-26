Роскосмос планирует повысить грузоподъемности "Ангары"

Ракета космического назначения легкого класса "Ангара" во время старта на космодроме Плесецк. Архивное фото

Ракета космического назначения легкого класса "Ангара" во время старта на космодроме Плесецк

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Создание кислородно-водородного разгонного блока для ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара", который значительно увеличит ее возможности, потребует от Роскосмоса затрат в сумме 9,1 миллиарда рублей до 2026 года, говорится в материалах на сайте госзакупок.

Кислородно-водородный разгонный блок КВТК планируется использовать на ракетах тяжелого класса "Ангара-А5М" и "Ангара-А5В".

"Создание комплекса кислородно-водородного разгонного блока (Шифр опытно-конструкторской работы "Двина-КВТК")", - сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Отмечается, что в 2019-2025 годах на эти работы планируется потратить в сумме 9,1 миллиарда рублей.

Согласно представленной генеральным директором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным 23 мая на лекции в МГУ презентации, при использовании разгонного блока ДМ-03 ракета "Ангара-А5М" при пуске с космодрома Восточный сможет выводить на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой 35 тысяч 786 километров) полезную нагрузку массой 3,5-4,1 тонны, при использовании КВТК - 5 тонн. Для ракеты "Ангара-А5В" эти показатели составят соответственно 5,5 и 8 тонн.