Японский журналист пожаловался на "дискомфорт" из-за Дня Победы в России

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Празднование в России Дня Победы вызывает "некий дискомфорт" в Японии, у которой другое отношение ко Второй мировой войне. Такое мнение высказал журналист Юити Онода в своей статье в японской консервативной газете Празднование в России Дня Победы вызывает "некий дискомфорт" в Японии, у которой другое отношение ко Второй мировой войне. Такое мнение высказал журналист Юити Онода в своей статье в японской консервативной газете Sankei Shimbun

В этот день по всей России проходят военные парады, повсюду можно увидеть людей с флажками, который символизируют победу, пишет автор. При этом он отмечает, что Россия и Япония имеют разные позиции по отношению ко Второй мировой войне, частью которой является Великая Отечественная война.

"В Японии 15 августа (день памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки и капитуляции страны в войне. – прим. ред.) не устраивается никаких торжеств, поэтому российское "праздничное настроение" вызывает некий дискомфорт", - заявляет Онода.

По его мнению, в России, где якобы "мало опор для народной сплоченности", День Победы позволяет властям "создать атмосферу национального престижа".

Япония принимала участие во Второй мировой войне на стороне Германии и Италии, отметившись военными преступлениями в оккупированных ею странами Азии. В начале августа 1945 года СССР в соответствии с решением Крымской и Потсдамской конференций официально присоединился к Потсдамской декларации и вступил в войну с Японией. Мирный договор по окончании Второй мировой войны между Токио и Москвой так и не был подписан, что до сих пор омрачает отношения между Россией, правопреемницей СССР, и Японией.

Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Япония поставила условием заключения мира с Россией.