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РИА Новости
Медиавойны

Японский журналист пожаловался на "дискомфорт" из-за Дня Победы в России

02:45
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк" на Красной площади в Москве
Участники акции Бессмертный полк на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Участники акции "Бессмертный полк" на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Празднование в России Дня Победы вызывает "некий дискомфорт" в Японии, у которой другое отношение ко Второй мировой войне. Такое мнение высказал журналист Юити Онода в своей статье в японской консервативной газете Sankei Shimbun.
В этот день по всей России проходят военные парады, повсюду можно увидеть людей с флажками, который символизируют победу, пишет автор. При этом он отмечает, что Россия и Япония имеют разные позиции по отношению ко Второй мировой войне, частью которой является Великая Отечественная война.
Правда – на нашей стороне. Россия отмечает День Победы
9 мая, 11:00
Правда – на нашей стороне. Россия отмечает День ПобедыБессмертный полк, который шагает по всей планете, добирается уже в самые отдаленные уголки – даже на Аляску. Мир должен помнить, кто добыл ему ту самую Победу.
"В Японии 15 августа (день памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки и капитуляции страны в войне. – прим. ред.) не устраивается никаких торжеств, поэтому российское "праздничное настроение" вызывает некий дискомфорт", - заявляет Онода.
По его мнению, в России, где якобы "мало опор для народной сплоченности", День Победы позволяет властям "создать атмосферу национального престижа".
Япония принимала участие во Второй мировой войне на стороне Германии и Италии, отметившись военными преступлениями в оккупированных ею странами Азии. В начале августа 1945 года СССР в соответствии с решением Крымской и Потсдамской конференций официально присоединился к Потсдамской декларации и вступил в войну с Японией. Мирный договор по окончании Второй мировой войны между Токио и Москвой так и не был подписан, что до сих пор омрачает отношения между Россией, правопреемницей СССР, и Японией.
Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Япония поставила условием заключения мира с Россией.
Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
Здание Государственной Думы РФ
13 мая, 14:34
В Госдуму внесли проект о Дне победы над милитаристской Японией
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МедиавойныДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)ЯпонияРоссияВ мире
Популярные комментарии
А празднования в США и Британии японского правдолюба не напрягают, только 9 мая поперек горла стоит?
26 мая, 03:02
ashylight
1000000
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