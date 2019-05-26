Зеленский станцевал на сцене с участниками шоу "Лига смеха"

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский станцевал на сцене в ходе съемок юмористического шоу "Лига смеха" в Киеве. Кадры с украинским лидером опубликовала в твиттере журналист Юлия Витязева.
"Кастинг министров в новый кабмин Украины", - прокомментировала она.
Кастинг министров в новый кабмин Украины.— Юлия Витязева (@Vityzeva) 25 мая 2019 г.
Председатель жюри - лично президент страны Зеленский, который принял участие в съемках юмористической программы «Лига смеха» в Киеве, где станцевал вместе с участниками шоу😝 pic.twitter.com/ySQelZcvzR
На ролике можно увидеть, как Зеленский вместе с участниками шоу выбегает на сцену и начинает танцевать. После танца президент приветствует собравшихся на концерте, а также целует в голову своего коллегу по студии "Квартал 95" Евгения Кошевого, после чего занимает место в зале рядом со своей супругой.
"Лига Смеха" — украинское телевизионное юмористическое шоу, в котором команды различных коллективов (учебных заведений, вузов, предприятий, городов) соревнуются в юмористических ответах на заданные вопросы, импровизациях на заданные темы, разыгрывании заранее заготовленных сцен. Автором программы является студия "Квартал 95", одним из основателей которой является Зеленский.