Зеленский станцевал на сцене с участниками шоу "Лига смеха"

Кастинг министров в новый кабмин Украины. Председатель жюри - лично президент страны Зеленский, который принял участие в съемках юмористической программы «Лига смеха» в Киеве, где станцевал вместе с участниками шоу😝 pic.twitter.com/ySQelZcvzR

На ролике можно увидеть, как Зеленский вместе с участниками шоу выбегает на сцену и начинает танцевать. После танца президент приветствует собравшихся на концерте, а также целует в голову своего коллегу по студии "Квартал 95" Евгения Кошевого, после чего занимает место в зале рядом со своей супругой.