Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-26T01:45Z
https://ria.ru/20190526/1554919011.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155210/78/1552107826_0:274:3072:2002_1036x0_80_0_0_c9b4e9130164eb12d1504853089c6b78.jpg
РИА Новости

В Крыму прокомментировали решение трибунала по украинским морякам

01:45
2900
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Крымский мост . Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал требование Международного трибунала по морскому праву к России освободить моряков Военно-морских сил Украины, задержанных за нарушение российской границы.
“Если судья высокой квалификации Международного трибунала запутался в бумагах и не видит ничего, кроме обвинений в адрес России, для нас его слова и приговоры ни гроша не стоят”, - заявил парламентарий RT.
Бальбека поддержал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов, который заявил, что морской трибунал в Гамбурге не имеет права требовать от России освободить украинских военных моряков и вернуть корабли, задержанные в Керченском проливе за нарушение госграницы, поэтому решение не нужно исполнять.
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, в свою очередь, заявил, что решение Международного трибунала ООН по морскому праву из-за инцидента в Керченском проливе не относится к юрисдикции этого суда и не может быть признано.
Крымский мост через Керченский пролив
17 апреля, 13:04
В Крыму пригрозили Украине международным судом из-за Керченской провокации
В субботу, 25 мая, Международный трибунал ООН по морскому праву (ITLOS) обязал Россию освободить украинских моряков, а также вернуть Киеву три военных судна после инцидента у входа в Керченский пролив.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что в данном случае Конвенция ООН по морскому праву применяться не может, и подчеркнули, что Москва намерена последовательно отстаивать свою позицию, в том числе отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать эту ситуацию.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после вынесения приговора у России появилась возможность "разблокировать" переговоры с Киевом. Первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя слова Зеленского, отметил, что решение трибунала полностью дискредитирует украинского лидера. “До суда территорию России они (моряки – Прим. ред.) Россию однозначно не покинут”, - сказал сенатор RT.
В середине ноября 2018 года три украинских корабля вторглись на территорию России в Керченском проливе. Они не реагировали на требования погранслужбы остановиться, в результате чего были арестованы.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
21 апреля, 12:51
Лавров рассказал о последствиях возможной провокации в Керченском проливе
3210000
Обсудить 1
В миреВладимир ДжабаровСовет Федерации РФГосдума РФВладимир ЗеленскийКонстантин КосачевРоссияУкраина
Рекомендуем
Певица Алсу
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу "Голос. Дети"
РИА
Новости
Советник президента Украины Андрей Богдан во время брифинга по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
Глава администрации Зеленского пообещал России политику "кнута и пряника"
Петр Порошенко во время митинга в Киеве, Украина. 22 апреля 2019
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН
Лента
новостей
Золотые слитки
Daily Express назвала закупки золота Россией "плохим знаком" для мира
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
В команде Зеленского оценили отказ Рады рассмотреть законопроект президента
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах
Президент Украины Владимир Зеленский в рабочем кабинете
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Авиабаза Хмеймим в Сирии
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Депутат Госдумы России от Крыма Наталья Поклонская. Архивное фото
Поклонская прокомментировала заявление Зеленского о Крыме
Саммит НАТО в Брюсселе
Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством Верховной рады и лидерами парламентских фракций и групп. 21 мая 2019
Зеленский вынесет на референдум вопрос о переговорах с Россией
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, во время заседания в Шевченковском районном суде города Киев. 22 июня 2018
Савченко рассказала, как увидела страх в глазах украинских депутатов
Джон Дэвисон Рокфеллер
Назван самый богатый человек в истории
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:46Абэ и Трамп провели пятую по счету совместную игру в гольф
04:30Мадуро поблагодарил Норвегию за содействие продвижению диалога с оппозицией
04:21Зеленский назвал авиаконструктора Сикорского "знаменитым украинцем"
04:12У берегов Японии столкнулись два грузовых судна
03:53Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии
03:47В Иркутске ликвидировали пожар в торговом центре
03:38 В Иркутске загорелся торговый центр
03:30Эксперты рассказали о рисках затягивания ситуации с нефтепроводом "Дружба"
03:24Переплывший Атлантику в бочке француз раскрыл секрет отличной формы
03:21Роскосмос планирует повысить грузоподъемности "Ангары"
03:18Учитель планирует, что на Первом канале покажут сериал на основе "Матильды"
03:10Трамп заявил, что его не беспокоят последние пуски в КНДР
03:05Посол Украины пригрозил России "гамбургскими" санкциями из-за моряков
03:04Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу "Голос. Дети"
03:03Глава общества пасечников опроверг сообщения о массовой гибели пчел
02:45Японский журналист пожаловался на "дискомфорт" из-за Дня Победы в России
02:18Клишас: решение трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе нелегитимно
01:58Среди плененных в ДНР бойцов ВСУ оказался 54-летний солдат
01:47Зеленский станцевал на сцене с участниками шоу "Лига смеха"
01:45В Крыму прокомментировали решение трибунала по украинским морякам
Лента новостейМолния