МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал требование Международного трибунала по морскому праву к России освободить моряков Военно-морских сил Украины, задержанных за нарушение российской границы.

“Если судья высокой квалификации Международного трибунала запутался в бумагах и не видит ничего, кроме обвинений в адрес России, для нас его слова и приговоры ни гроша не стоят”, - заявил парламентарий RT

Бальбека поддержал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов, который заявил, что морской трибунал в Гамбурге не имеет права требовать от России освободить украинских военных моряков и вернуть корабли, задержанные в Керченском проливе за нарушение госграницы, поэтому решение не нужно исполнять.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, в свою очередь, заявил, что решение Международного трибунала ООН по морскому праву из-за инцидента в Керченском проливе не относится к юрисдикции этого суда и не может быть признано.

В субботу, 25 мая, Международный трибунал ООН по морскому праву (ITLOS) обязал Россию освободить украинских моряков, а также вернуть Киеву три военных судна после инцидента у входа в Керченский пролив.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что в данном случае Конвенция ООН по морскому праву применяться не может, и подчеркнули, что Москва намерена последовательно отстаивать свою позицию, в том числе отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать эту ситуацию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после вынесения приговора у России появилась возможность "разблокировать" переговоры с Киевом. Первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя слова Зеленского, отметил, что решение трибунала полностью дискредитирует украинского лидера. “До суда территорию России они (моряки – Прим. ред.) Россию однозначно не покинут”, - сказал сенатор RT