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РИА Новости

У украинцев отняли возможность спекулировать на электричестве

Вчера, 08:00
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСолнечная электростанция во Львовской области
Солнечная электростанция во Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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Солнечная электростанция во Львовской области. Архивное фото
Александр Собко
Александр Собко
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С солнечными электростанциями (СЭС) на Украине произошел скандал: для частных СЭС, расположенных на земле, обнулили "зеленый тариф".
Но обо всем по порядку. Для домашних СЭС, то есть находящихся в собственности у частных лиц, во многих странах мира распространена практика сдачи излишков получаемой электроэнергии в сеть. Разумеется, только в те моменты, когда эти излишки образуются. Если собственное потребление домохозяйств равно (или превосходит) энергию, генерируемую СЭС, вся электроэнергия солнца должна тратиться на собственные нужды.
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Другими словами, покупать энергию из сети для собственных нужд, одновременно сдавая солнечную энергию в сеть, нельзя. Тем более что это нельзя осуществить и технически (если все делать по закону), ведь уходит электроэнергия из домохозяйства по той же линии электропередачи, что и приходит.
Соответственно, рентабельность таких домашних солнечных электростанций зависит как от сетевого (обычного) тарифа на электроэнергию, так и от цены выкупа энергии солнца у владельцев СЭС.
К примеру, в Европе, где цены на электроэнергию очень высоки, равно как и стоимость выкупа лишней энергии домашних СЭС, установка таких станций вполне оправданна. Напротив, в России электричество "из розетки" дешевое, при этом покупка лишней энергии солнца у частников осуществляется по обычному тарифу оптового рынка, без каких-либо надбавок. Поэтому интерес к таким решениям у простых граждан, особенно в регионах с умеренной инсоляцией, минимальный, хотя законодательно эта возможность уже появилась. Намного дешевле брать энергию "из розетки" и не мудрить.
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На Украине же ситуация промежуточная. С одной стороны, энергия "из розетки" пока еще стоит дешево. С другой стороны, стоимость покупки (выкупа) лишней электроэнергии солнца высока — около 12 российских рублей за киловатт-час (для частных лиц), что на 20 процентов выше цены выкупа для промышленных СЭС. Соответственно, у домовладельцев возникают соблазны повысить прибыли и стараться по максимуму отдавать энергию солнца в сеть, одновременно пользуясь электроэнергией "из розетки" для собственных нужд.
Кроме того, в идеале частные СЭС должны устанавливаться на крышах, что приведет к экономии земли, часто плодородной. Именно против СЭС на земле и направлен новый закон. Уже построенным станциям неожиданно отменили плату за сдачу лишней электроэнергии солнца в сеть. То есть полностью предоставили самим себе. Разумеется, разразился скандал, и уже обсуждаются перспективы отмены принятого решения.
Конечно, возможны злоупотребления, когда домашние СЭС по факту становятся промышленными. Но даже со злоупотреблениями на первый взгляд непонятно, чем частник по большому счету отличается от промышленных СЭС. Тариф для частника чуть выше, но это не столь критично, особенно с учетом того, что СЭС домохозяйств занимают небольшую долю от общего числа станций. Как мы недавно обсуждали в контексте промышленных СЭС, оправданность выбранной модели развития украинской электроэнергетики в принципе вызывает вопросы, так как увеличение доли возобновляемых источников очень быстро обернется ростом тарифов. Но если эту модель все же принять, по платежу солнечным станциям бизнес мало чем отличается от частников.
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Как сообщает украинская "Экономическая правда", в настоящее время мощность частных СЭС составляет 190 МВт, примерно 12% всех украинских СЭС. А количество домашних станций на конец марта — 8843. То есть средняя мощность домашней СЭС — 21 кВт. С учетом того, что большую часть времени станции работают не с полной отдачей, такая мощность выглядит оправданной. Но в те моменты, когда все 20 кВт включены на полную мощность и отдают энергию в сеть, это уже может привести к избыточной нагрузке на сетевую инфраструктуру.
Любопытно, что лидируют по числу домашних СЭС Киевская и Днепропетровская области. Это подтверждает то, что основной владелец таких станций — украинский средний класс. Это и понятно, ведь даже за относительно небольшую станцию на пять-семь киловатт выложить придется около десяти тысяч долларов.
Так или иначе, очевидно, что в ближайшие годы Украина столкнется со всеми "болезнями" энергосистемы с растущей долей ВИЭ, и это далеко не только повышение тарифов на электроэнергию.
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Во-первых, нестабильность возобновляемой генерации. Даже сейчас время от времени приходится балансировать эту нестабильность угольными станциями, а в дальнейшем проблема только усилится. Тем более что базу электроэнергетики составляют неманевренные АЭС. Во-вторых, понадобятся и дополнительные инвестиции в сетевую инфраструктуру. Выдача энергии солнца на пике мощности потребует дополнительных сетевых мощностей, которые в остальное время будут простаивать.
Конечно, есть возможность побороть нестабильность ВИЭ со стороны потребителя. То есть установкой у населения — как правило, владельцев домашней СЭС — накопителя электроэнергии (аккумулятора). Схема "солнечная электростанция плюс накопитель" действительно рабочая, только электричество получается уж больно дорогое, и без того высокую цену энергии солнца придется увеличить в полтора-два раза.
С 1 июля начинается либерализация энергорынка на Украине. Пока цены населению гарантируются, но что дальше? Прочие категории потребителей уже сейчас опасаются резкого роста цен в условиях ограниченной конкуренции в сфере предложения. В данный момент тарифы для населения на Украине регулируются, они зависят от объема потребления и других факторов, но в среднем составляют около трех российских рублей за киловатт-час.
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В этих условиях стратегия украинского среднего класса понятна: установить собственные ВИЭ, получить по максимуму окупаемость своих СЭС, пока система оплаты энергии при сдаче излишков в сеть работает, а в будущем поставить накопители энергии и полностью или почти полностью стать автономными.
И да, это будет дорого (хотя частично затраты удастся отбить повышенным тарифом), но самообеспечение энергией в условиях известных рисков развития негативных тенденций на Украине — намного важнее. Однако сюрпризы, когда отдельные категории внезапно могут лишить "зеленого тарифа", мы видим уже сегодня.
Главная же проблема в другом. Пока меньше десяти тысяч домохозяйств по всей Украине могут позволить себе собственные солнечные электростанции. Это ничтожно мало в стране с 35-миллионным населением. Так как оплата повышенного тарифа происходит за счет сбора со всего рынка, фактически за будущую энергонезависимость среднего класса платит вся страна. Если же вдруг представить, что число домашних СЭС увеличилось на порядок или два (как это произошло в той же Германии), то такая система будет жизнеспособной только в случае роста и тарифа "из розетки".
Игорь Коломойский
8 мая, 11:37
Коломойский считает, что Украине необходима полная перезагрузка экономики
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ЕвропаУкраинаАвторыМнение - АвторыЭкономика
Популярные комментарии
Если бы наши власти запретили любую торговлю с Украиной, для властей которой мы враги, у них уже коллапс наступил. Закупать все в ЕС у них бы штанов не хватило. Но нацистский режим (а он не изменился) близок нашим властям.
26 мая, 09:20
Vladidmir Kanygin
23200612
надо писать так - например в Европе, где зарплата по сравнению с Россией в несколько раз выше....
26 мая, 11:22
нннебе немеда
12000010
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