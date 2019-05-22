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РИА Новости

Украина переходит на энергию будущего. Это обходится ей в миллиарды

08:00
15033
© AFP 2019 / Genya SavilovСолнечные панели у четвертого блока АЭС в Чернобыле. 5 октября 2018
Солнечные панели у четвертого блока АЭС в Чернобыле. 5 октября 2018
© AFP 2019 / Genya Savilov
Александр Собко
Александр Собко
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Еще до событий 2014 года на Украине достаточно активно развивалась возобновляемая энергетика — в первую очередь солнечная, но также и ветровая. Около половины объектов солнечной энергетики было размещено в Крыму.
Окупаемость проектов по производству энергии из солнца и ветра была основана на завышенной стоимости покупки у производителей этой возобновляемой электроэнергии. Разница между высокой отпускной ценой и стоимостью для конечного потребителя компенсировалась из суммарного платежа, собираемого с энергорынка. То есть дорогая энергия солнца "размазывалась" тонким слоем в виде надбавки на цену производителей дешевой электроэнергии, а это в первую очередь — атомные электростанции Украины.
Было распространено мнение, что солнечная энергетика развивается в основном по причине лоббизма приближенных к тогдашнему руководству групп, которым и принадлежала большая часть солнечных электростанций. Но вот со времен смены власти на Украине прошло пять лет. Что изменилось?
Во-первых, солнечная энергетика развивается на Украине очень динамично — и намного активней, чем ранее. Если в 2015 году на Украине было примерно 400 мегаватт СЭС, солнечных электростанций (это уже без учета Крыма), то по итогам 2018 года — свыше 1600 мегаватт. Планы — на дальнейшее расширение сектора.
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Только компания ДТЭК Рината Ахметова планирует к 2020 году получить в свой портфель около 500 мегаватт мощностей солнечной энергии (и примерно столько же ветровой). А это далеко не единственный игрок на рынке.
Второе — это цены. Стоимость выкупа возобновляемой электроэнергии резко упала. Но списывать все на коррупционность старых властей и прозрачность законотворчества "новой Украины" было бы неправильно: одновременно наблюдалось аналогичное кратное снижение стоимости солнечных панелей по всему миру. Впрочем, и тогда, и сейчас цены выкупа возобновляемой электроэнергии на Украине выше, чем в Европе. Сказывается и импорт оборудования, и более высокая цена кредита.
Если в 2014 году стоимость энергии СЭС составляла 0,465 евро за киловатт-час (для старых станций, запущенных еще в 2011 году), то сейчас тариф для новых солнечных станций составляет примерно 0,15 евро за киловатт-час (то есть около десяти российских рублей за киловатт-час; впрочем, это только цены выкупа без учета сетевой составляющей). В Европе же цены выкупа такой электроэнергии как минимум в полтора раза ниже. Для сравнения: украинский "Энергоатом" получает за свою электроэнергию намного меньше, не более полутора российских рублей.
Разумеется, даже с такими новыми тарифами сохраняется существенное ценовое давление на энергорынок, тем более что и суммарная мощность станций, а значит, и платежи, все время увеличиваются. Кроме того, как тогда, так и сейчас цены выкупа рассчитываются в евро. Поэтому трехкратное снижение цен на энергию солнца в евро для внутреннего украинского потребителя в значительной степени оказалось компенсировано девальвацией украинской гривны в два раза. При этом оборудование для СЭС используется практически полностью импортное.
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Сейчас на Украине планируется перейти к системе аукционов для новых объектов ВИЭ, что, как считается, поможет еще несколько снизить цены, но максимум на 25 процентов для СЭС (и на десять процентов для ветровых станций). Одновременно с 1 июля на Украине будет запущена либерализация энергорынка, так что здесь будет еще много интересного.
Так или иначе, главный вопрос: что же произойдет с нагрузкой на потребителей, если масштабировать действующую схему? Сейчас на Украине, по оценкам наблюдателей, ВИЭ обеспечивает два процента генерации, но при этом занимает девять процентов суммарного платежа на энергорынок. Фактически сейчас это выглядит как десятипроцентный налог "на зеленую моду". Но если, к примеру, на ВИЭ будет приходиться 20 процентов рынка, по грубой оценке это означает удвоение стоимости электроэнергии.
По большому счету, украинские энергетики, которым необходимо поддерживать энергосистему страны на плаву, находятся в патовой ситуации.
Все эти годы дешевая электроэнергия на Украине обеспечивалась и обеспечивается работой атомных станций, занимающих основную долю в украинском электроэнергетическом балансе. Но срок их службы невозможно продлевать неопределенно долго. Необходимо искать замену.
Строительство новых АЭС не представляется возможным — и потому, что никто сейчас не будет инвестировать в Украину, и потому, что энергия новых АЭС уже будет объективно намного дороже: дешевую энергию можно было получать лишь со старых амортизированных станций, где остались только операционные расходы.
Развитию угольной или газовой генерации мешает зависимость Украины от импорта этих видов топлива, причем в нынешней геополитической ситуации этот импорт по различным причинам оказывается по ценам даже дороже мировых.
И, хотя угольные, а скорее всего, и газовые ТЭС даже сейчас были бы конкурентоспособней солнечной энергии, политически такое решение для стремящейся в ЕС и отказывающейся от ископаемых источников топлива Украины, очевидно, является неприемлемым.
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А в условиях, когда дешевая энергия АЭС вытягивает на себе рост доли ВИЭ в энергосистеме, эксперименты с зеленой энергией могут продолжаться еще довольно долго. Но что в результате?
В различных энергодефицитных странах этот вопрос решается по-разному. Например, в Европе высокий уровень зеленого электричества финансирует повышенными платежами население, а промышленность получает электроэнергию значительно дешевле. В Китае велика доля угольной дешевой генерации, а все производство солнечных панелей — собственное. На Украине в этом контексте ситуация сложная: мало продукции с высокой добавленной стоимостью, которая могла бы компенсировать высокую цену на электроэнергию, дешевая гривна на фоне импорта оборудования для ВИЭ и так далее.
Любопытно, что, несмотря на всю очевидную дороговизну, солнечные панели становятся популярными и среди домохозяйств. И дело здесь не только в том, что излишки солнечной энергии граждане могут сдавать в сеть по завышенному тарифу (он на 20 процентов выше, чем для промышленных СЭС). Представляется, что солнечные панели граждане и другие категории частников могут рассматривать как защиту от форс-мажора в условиях существующих рисков децентрализации и нарушения целостности энергосистемы. И здесь, конечно, напрашивается, может быть, не совсем комфортная аналогия — с некоторыми развивающимися странами. Там в условиях отсутствия централизованного энергоснабжения и высокой инсоляции солнечная энергетика позволяет успешно решать самые насущные потребности жителей в электроэнергии.
В ближайшие годы Украина будет, очевидно, стремительно наращивать долю ВИЭ в своем балансе. А мы в качестве внешних наблюдателей получим еще один интересный сюжет для наблюдений.
894713218
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УкраинаАвторы
Популярные комментарии
В оправдание собственного отставания в развитии солнечной энергетики?
22 мая, 08:18
Ника Гавриш
2100117
Чушь всё это. Энергию получаешь тогда, когда и так светло. А хранить её дёшево негде. И производству по ТАКОЙ цене они ненужна. Для ветряков на каждый мегаватт нужно 1 т ниодима, что капец как дорого. И ветер, который хочет-дует, хочет-нет. Атомные электростанции-вот дешовая энергия.
22 мая, 09:56
Перехватчик
1100001
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