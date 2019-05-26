Туристы в российских отелях редко выбирают отдых по системе "все включено"

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российские туристы, отправляющиеся на отдых за границу, предпочитают покупать туры с системой питания "все включено". При этом на курортах внутри страны такой формат отдыха не пользуется популярностью, сообщает Travelata.ru.

Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные летних продаж и выяснили предпочтения путешественников, которые проводят отпуск в России.

Значительная часть отдыхающих приобретают туры с включенными в стоимость проживания завтраками — 39% (годом ранее этот показатель составлял 41%). Размещение без питания предпочитают 34% респондентов (год назад — 33%).

Трехразовое питание выбрали 13% туристов (12% год назад). Завтраки и ужины оплачивают 9% отпускников (год назад — 10%). Систему "все включено" выбрали лишь 5% участников опроса (прошлым летом — 4%).

Почти половина туров на лето была реализована в отели категории "три звезды" — 47% (год назад этот показатель составлял 32%). Около трети путевок предполагает размещение в пансионатах или гостевых домах — 30% (год назад — 34%).

Апартаменты выбрали 9% отдыхающих (16% годом ранее). Отели уровня "четыре звезды", как и в прошлом году, предпочли 7% туристов. "Двушки" забронировали 5% отпускников (9% годом ранее). В отелях с одной "звездой" остановится 1% путешественников (1,5% годом ранее). И также 1% забронировал отдых в отелях категории "пять звезд" (год назад этот показатель составлял 0,5%).