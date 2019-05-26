Стало известно, как часто и зачем россияне ездят в Санкт-Петербург

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Каждый пятый путешественник ездит в Санкт-Петербург раз в год, каждый десятый — несколько раз в год, каждый второй — хотя бы раз в несколько лет, сообщает OneTwoTrip.

Ко дню основания Санкт-Петербурга, который отмечается 27 мая, сервис выяснил, как часто россияне приезжают в Северную столицу. Исследование проводилось в мае 2019 года, в нем приняли участие около 800 человек.

Оказалось, что девять из десяти путешественников хотя бы раз в жизни были в Санкт-Петербурге, а 93% людей, который пока не посещали его, хотели бы туда поехать.

Почти треть путешественников (30,6%), которые посещали Санкт-Петербург, делали это больше пяти раз, еще часть (28,5%) - от трех до пяти раз, а 40,9% путешественников приезжали в Северную столицу один-два раза в жизни.

"Наше исследование подтверждает, что Санкт-Петербург — важный город в жизни россиян, культурная столица, которую большинство путешественников посещают хотя бы однажды, а большинство возвращается, - комментирует Алексей Теплов, директор по маркетингу сервиса. - Это неудивительно: для знакомства с этим городом одного визита может быть недостаточно".

Чаще всего люди ездят в Санкт-Петербург, чтобы отдохнуть — так ответили 69,5% респондентов. Примерно 26% - совмещали работу и отдых, а 4% были в городе только по работе. При этом 96% бизнес-путешественников, которые приезжали в Питер по делам, хотели бы съездить туда, чтобы отдохнуть и получше познакомиться с городом.

Путешественники называют Санкт-Петербург музеем под открытым небом: там много достопримечательностей, которые невозможно посетить за один раз (только осмотру Эрмитажа рекомендуют уделить пару дней). Кроме того, недалеко от города находится множество интересных мест: Петергоф, Выборг, Пушкин. При этом сам город знаменит не только памятниками и дворцами, но также хорошо развитой ресторанной культурой и активной ночной жизнью.