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РИА Новости
Культура

Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм "Паразиты"

Вчера, 21:20
22238
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЗолотая пальмовая ветвь
Золотая пальмовая ветвь
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Золотая пальмовая ветвь. Архивное фото
КАНН, 25 мая — РИА Новости. "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля получила картина "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо, передает корреспондент РИА Новости.
Приз вручила французская актриса Катрин Денев.
Золото, перья и кружева: платья Каннского фестиваля
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Телеведущая Виктория Боня появилась на церемонии открытия фестиваля в лаконичном платье с декольте.

Телеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
1 из 24

Телеведущая Виктория Боня появилась на церемонии открытия фестиваля в лаконичном платье с декольте.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Южнокорейская певица и актриса Джессики Чжун Су Ен выбрала для красной дорожки наряд принцессы.

Южнокорейская певица и актриса Джессика Чжун Су Ен на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
2 из 24

Южнокорейская певица и актриса Джессики Чжун Су Ен выбрала для красной дорожки наряд принцессы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Немецкая топ-модель Стефани Гизингер сделала ставку на минимализм.

Немецкая топ-модель Стефани Гизингер на красной дорожке в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
3 из 24

Немецкая топ-модель Стефани Гизингер сделала ставку на минимализм.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Модель из Германии Лорена Рэй постаралась быть яркой.

Модель из Германии Лорена Рэй на красной дорожке фильма Боже мой! (Oh Mercy! \ Roubaix, une lumière) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
4 из 24

Модель из Германии Лорена Рэй постаралась быть яркой.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Основатель Фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова предстала перед фотографами в элегантном кружевном платье.

Основатель Фонда Обнаженные сердца, модель Наталья Водянова на красной дорожке премьеры фильма Прекрасная эпоха (La belle epoque) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
5 из 24

Основатель Фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова предстала перед фотографами в элегантном кружевном платье.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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Американская актриса Ева Лонгория вышла на красную дорожку в атласном наряде со смелым разрезом.

Американская актриса Ева Лонгория на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
6 из 24

Американская актриса Ева Лонгория вышла на красную дорожку в атласном наряде со смелым разрезом.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Пышное гофрированное платье так и приковывало взгляды к его обладательнице, модели Шририте Дженсен.

Модель Шририта Дженсен на красной дорожке премьеры фильма Рокетмен в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
7 из 24

Пышное гофрированное платье так и приковывало взгляды к его обладательнице, модели Шририте Дженсен.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Канадская фотомодель Винни Харлоу позировала перед камерами в провокационном "голом" платье.

Канадская фотомодель Винни Харлоу на красной дорожке фильма Боже мой! в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
8 из 24

Канадская фотомодель Винни Харлоу позировала перед камерами в провокационном "голом" платье.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Индийская актриса и модель Дипика Падуконе выбрала для красной дорожки многослойный салатовый наряд.

Актриса и модель Дипика Падукон на красной дорожке в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
9 из 24

Индийская актриса и модель Дипика Падуконе выбрала для красной дорожки многослойный салатовый наряд.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Наряд актрисы Праи Лундберг стал одним из самых эффектных.

Актриса Прая Лундберг на красной дорожке премьеры фильма Рокетмен (Rocketman) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
10 из 24

Наряд актрисы Праи Лундберг стал одним из самых эффектных.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Супермодель Наташа Поли вышла к фотографам в роскошном платье со шлейфом.

Российская модель Наташа Поли на красной дорожке фильма Боже мой! (Oh Mercy! \ Roubaix, une lumière) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
11 из 24

Супермодель Наташа Поли вышла к фотографам в роскошном платье со шлейфом.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Арая Альберта Харгейт выбрала пышное платье с оборками и эффектом градиента.

Актриса из Тайланда Арая А. Харгейт на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
12 из 24

Актриса Арая Альберта Харгейт выбрала пышное платье с оборками и эффектом градиента.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Нидерландская модель Роми Стрейд отдала предпочтение кружевам.

Нидерландская модель Роми Стрейд на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
13 из 24

Нидерландская модель Роми Стрейд отдала предпочтение кружевам.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Модель и актриса Белла Хадид выбрала откровенное красное летящее платье.

Американская модель и актриса Белла Хадид на красной дорожке в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
14 из 24

Модель и актриса Белла Хадид выбрала откровенное красное летящее платье.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка появилась на красной дорожке в эффектном черно-белом наряде с глубоким вырезом.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка на красной дорожке фильма Боже мой! (Oh Mercy! \ Roubaix, une lumière) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
15 из 24

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка появилась на красной дорожке в эффектном черно-белом наряде с глубоким вырезом.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Российская актриса, певица, композитор и продюсер Марина Орлова.

Российская актриса театра и кино Марина Орлова на красной дорожке фильма Боже мой! (Oh Mercy! \ Roubaix, une lumière) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
16 из 24

Российская актриса, певица, композитор и продюсер Марина Орлова.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Наряд итальянской актрисы Мириам Леоне напоминал тогу.

Итальянская актриса Мириам Леоне на красной дорожке премьеры фильма Прекрасная эпоха (La belle epoque) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
17 из 24

Наряд итальянской актрисы Мириам Леоне напоминал тогу.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Актриса Арая Альберта Харгейт.

Актриса Арая Альберта Харгейт на красной дорожке премьеры фильма Отверженные (Les Miserables) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
18 из 24

Актриса Арая Альберта Харгейт.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Модель Фернанда Лиз выбрала легкомысленное желтое платье в оборках.

Модель Фернанда Лиз на красной дорожке фильма Боже мой! (Oh Mercy! \ Roubaix, une lumière) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
19 из 24

Модель Фернанда Лиз выбрала легкомысленное желтое платье в оборках.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио прошла по красной дорожке в летящем наряде со страусиными перьями.

Бразильская супермодель и актриса Алессандра Амбросио на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
20 из 24

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио прошла по красной дорожке в летящем наряде со страусиными перьями.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Топ-модель Сара Сампайо предпочла платью брючный костюм.

Топ-модель Сара Сампайо на красной дорожке премьеры фильма Рокетмен (Rocketman) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
21 из 24

Топ-модель Сара Сампайо предпочла платью брючный костюм.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Пышная юбка со шлейфом не мешала модели Изабели Фонтане демонстрировать бесконечно длинные ноги.

Бразильская модель Изабели Фонтана на красной дорожке премьеры фильма Рокетмен (Rocketman) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
22 из 24

Пышная юбка со шлейфом не мешала модели Изабели Фонтане демонстрировать бесконечно длинные ноги.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Британский дизайнер и светская львица Кимберли Гарнер выбрала открытый воздушный наряд.

Британский дизайнер и светская львица Кимберли Гарнер на красной дорожке премьеры фильма Предатель (Il Traditore) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
23 из 24

Британский дизайнер и светская львица Кимберли Гарнер выбрала открытый воздушный наряд.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Индийская модель и актриса Айшвария Рай Баччан блистала в золотом платье со шлейфом.

Индийская модель и актриса Айшвария Рай Баччан на красной дорожке премьеры фильма Тайная жизнь (A Hidden Life) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
24 из 24

Индийская модель и актриса Айшвария Рай Баччан блистала в золотом платье со шлейфом.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 24

Телеведущая Виктория Боня появилась на церемонии открытия фестиваля в лаконичном платье с декольте.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 24

Южнокорейская певица и актриса Джессики Чжун Су Ен выбрала для красной дорожки наряд принцессы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 24

Немецкая топ-модель Стефани Гизингер сделала ставку на минимализм.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
4 из 24

Модель из Германии Лорена Рэй постаралась быть яркой.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
5 из 24

Основатель Фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова предстала перед фотографами в элегантном кружевном платье.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
6 из 24

Американская актриса Ева Лонгория вышла на красную дорожку в атласном наряде со смелым разрезом.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
7 из 24

Пышное гофрированное платье так и приковывало взгляды к его обладательнице, модели Шририте Дженсен.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
8 из 24

Канадская фотомодель Винни Харлоу позировала перед камерами в провокационном "голом" платье.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
9 из 24

Индийская актриса и модель Дипика Падуконе выбрала для красной дорожки многослойный салатовый наряд.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
10 из 24

Наряд актрисы Праи Лундберг стал одним из самых эффектных.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
11 из 24

Супермодель Наташа Поли вышла к фотографам в роскошном платье со шлейфом.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
12 из 24

Актриса Арая Альберта Харгейт выбрала пышное платье с оборками и эффектом градиента.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
13 из 24

Нидерландская модель Роми Стрейд отдала предпочтение кружевам.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
14 из 24

Модель и актриса Белла Хадид выбрала откровенное красное летящее платье.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
15 из 24

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка появилась на красной дорожке в эффектном черно-белом наряде с глубоким вырезом.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
16 из 24

Российская актриса, певица, композитор и продюсер Марина Орлова.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
17 из 24

Наряд итальянской актрисы Мириам Леоне напоминал тогу.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
18 из 24

Актриса Арая Альберта Харгейт.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
19 из 24

Модель Фернанда Лиз выбрала легкомысленное желтое платье в оборках.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
20 из 24

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио прошла по красной дорожке в летящем наряде со страусиными перьями.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
21 из 24

Топ-модель Сара Сампайо предпочла платью брючный костюм.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
22 из 24

Пышная юбка со шлейфом не мешала модели Изабели Фонтане демонстрировать бесконечно длинные ноги.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
23 из 24

Британский дизайнер и светская львица Кимберли Гарнер выбрала открытый воздушный наряд.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
24 из 24

Индийская модель и актриса Айшвария Рай Баччан блистала в золотом платье со шлейфом.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Комедия, которая оборачивается под конец настоящей драмой, рассказывает об очень бедной семье, устраивающейся на работу в семью богачей.
Гран-при фестиваля удостоился фильм "Атлантика" Мати Диоп, это дебютная картина режиссера. Приз вручил Сильвестр Сталлоне.
Лучшими режиссерами назвали бельгийцев Жан-Пьера и Люка Дарденн. Братья представили фильм "Молодой Ахмед".
Эмили Бичем получила приз за лучшую женскую роль в картине "Малыш Джо" Джессики Хауснер. Приз за лучшую мужскую роль достался Антонио Бандерасу, снявшемуся в фильме "Боль и слава" Педро Альмодовара.
Как в кино: Каннский фестиваль в черно-белых фотографиях
© Sputnik / Асатур Есаянц

Чешская модель и актриса Петра Немцова на премьере фильма Терренса Малика "Тайная жизнь".

Чешская модель и актриса Петра Немцова на красной дорожке премьеры фильма Тайная жизнь (A Hidden Life) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
1 из 20

Чешская модель и актриса Петра Немцова на премьере фильма Терренса Малика "Тайная жизнь".

© Sputnik / Асатур Есаянц
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Телеведущая Виктория Боня на церемонии открытия Каннского фестиваля.

Телеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
2 из 20

Телеведущая Виктория Боня на церемонии открытия Каннского фестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Польская модель Аня Рубик на премьере фильма "Тайная жизнь".

Польская модель Аня Рубик на красной дорожке премьеры фильма Тайная жизнь в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
3 из 20

Польская модель Аня Рубик на премьере фильма "Тайная жизнь".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Немецкая топ-модель Стефани Гизингер на красной дорожке .

Немецкая топ-модель Стефани Гизингер на красной дорожке в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
4 из 20

Немецкая топ-модель Стефани Гизингер на красной дорожке .

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© Sputnik / Асатур Есаянц

Основатель Фонда "Обнаженные сердца", модель Наталья Водянова на премьере фильма "Прекрасная эпоха".

Основатель Фонда Обнаженные сердца, модель Наталья Водянова на красной дорожке премьеры фильма Прекрасная эпоха в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
5 из 20

Основатель Фонда "Обнаженные сердца", модель Наталья Водянова на премьере фильма "Прекрасная эпоха".

© Sputnik / Асатур Есаянц
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Французский композитор и актер Ярол Пупо и его супруга, актриса Кэролайн Де Мегре на открытии кинофестиваля.

Французский композитор и актер Ярол Пупо и его супруга, актриса Кэролайн Де Мегре на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
6 из 20

Французский композитор и актер Ярол Пупо и его супруга, актриса Кэролайн Де Мегре на открытии кинофестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© Sputnik / Асатур Есаянц

Актриса Марика Пеллегринелли на красной дорожке.

Актриса Марика Пеллегринелли на красной дорожке в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
7 из 20

Актриса Марика Пеллегринелли на красной дорожке.

© Sputnik / Асатур Есаянц
© Sputnik / Асатур Есаянц

Режиссер и продюсер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева на премьере фильма Педро Альмодовара "Боль и слава".

Российский режиссер и продюсер Федор Бондарчук на красной дорожке фильма Педро Альмодовара Боль и слава (Dolor y gloria) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
8 из 20

Режиссер и продюсер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева на премьере фильма Педро Альмодовара "Боль и слава".

© Sputnik / Асатур Есаянц
© Sputnik / Асатур Есаянц

Член жюри основного конкурса, американская актриса Эль Фаннинг на премьере фильма "Отверженные".

Член жюри основного конкурса, американская актриса Эль Фаннинг на красной дорожке премьеры фильма Отверженные в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
9 из 20

Член жюри основного конкурса, американская актриса Эль Фаннинг на премьере фильма "Отверженные".

© Sputnik / Асатур Есаянц
© Sputnik / Асатур Есаянц

Бразильская супермодель и актриса Алессандра Амбросио на премьере "Отверженных".

Бразильская супермодель и актриса Алессандра Амбросио на красной дорожке премьеры фильма Отверженные в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
10 из 20

Бразильская супермодель и актриса Алессандра Амбросио на премьере "Отверженных".

© Sputnik / Асатур Есаянц
© Sputnik / Асатур Есаянц

Антонио Бандерас и его девушка, инвестиционный банкир из Голландии Николь Кемпел на премьере картины Педро Альмодовара "Боль и слава".

Актер Антонио Бандерас и его девушка, инвестиционный банкир из Голландии Николь Кемпел на красной дорожке премьеры фильма Педро Альмодовара Боль и слава в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
11 из 20

Антонио Бандерас и его девушка, инвестиционный банкир из Голландии Николь Кемпел на премьере картины Педро Альмодовара "Боль и слава".

© Sputnik / Асатур Есаянц
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Модель Джелила Бекеле на премьере музыкального фильма "Рокетмен".

Модель Джелила Бекеле на красной дорожке премьеры фильма Рокетмен в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
12 из 20

Модель Джелила Бекеле на премьере музыкального фильма "Рокетмен".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Дизайнер Белла Потемкина на церемонии открытия кинофестиваля.

Дизайнер Белла Потёмкина на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
13 из 20

Дизайнер Белла Потемкина на церемонии открытия кинофестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© Sputnik / Асатур Есаянц

Гостья на красной дорожке фильма Джима Джармуша "Мертвые не умирают", открывшего фестиваль.

Гостья на красной дорожке фильма открытия Джима Джармуша Мертвые не умирают церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
14 из 20

Гостья на красной дорожке фильма Джима Джармуша "Мертвые не умирают", открывшего фестиваль.

© Sputnik / Асатур Есаянц
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Актриса и режиссер Лив Корфиксен, ее дочь Лола Виндинг Рефн и американская актриса Тейлор Мари Хилл на красной дорожке фильма "Слишком стар, чтобы умереть молодым".

Актриса и режиссер Лив Корфиксен, ее дочь Лола Виндинг Рёфн и американская актриса Тейлор Мари Хилл на красной дорожке фильма Слишком стар, чтобы умереть молодым в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
15 из 20

Актриса и режиссер Лив Корфиксен, ее дочь Лола Виндинг Рефн и американская актриса Тейлор Мари Хилл на красной дорожке фильма "Слишком стар, чтобы умереть молодым".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Американская модель Хейли Клосон на премьере фильма "Прекрасная эпоха".

Американская модель Хейли Клосон на красной дорожке премьеры фильма Прекрасная эпоха в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
16 из 20

Американская модель Хейли Клосон на премьере фильма "Прекрасная эпоха".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© Sputnik / Асатур Есаянц

Актриса Захия Дехар на премьере "Тайной жизни".

Актриса Захия Дехар на красной дорожке премьеры фильма Тайная жизнь в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
17 из 20

Актриса Захия Дехар на премьере "Тайной жизни".

© Sputnik / Асатур Есаянц
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Мужчина делает предложение девушке на красной дорожке Каннского фестиваля.

Мужчина делает предложение девушке на красной дорожке премьеры фильма Тайная жизнь в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
18 из 20

Мужчина делает предложение девушке на красной дорожке Каннского фестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Индийская актриса Малика Шерават на премьере ленты "Прекрасная эпоха".

Индийская актриса Маллика Шерават на красной дорожке премьеры фильма Прекрасная эпоха в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
19 из 20

Индийская актриса Малика Шерават на премьере ленты "Прекрасная эпоха".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© Sputnik / Асатур Есаянц

Актриса Дилан Чичек Дениз на премьере фильма Джима Джармуша "Мертвые не умирают".

Актриса Дилан Чичек Дениз на красной дорожке фильма открытия Джима Джармуша Мертвые не умирают церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
20 из 20

Актриса Дилан Чичек Дениз на премьере фильма Джима Джармуша "Мертвые не умирают".

© Sputnik / Асатур Есаянц
1 из 20

Чешская модель и актриса Петра Немцова на премьере фильма Терренса Малика "Тайная жизнь".

© Sputnik / Асатур Есаянц
2 из 20

Телеведущая Виктория Боня на церемонии открытия Каннского фестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
3 из 20

Польская модель Аня Рубик на премьере фильма "Тайная жизнь".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
4 из 20

Немецкая топ-модель Стефани Гизингер на красной дорожке .

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
5 из 20

Основатель Фонда "Обнаженные сердца", модель Наталья Водянова на премьере фильма "Прекрасная эпоха".

© Sputnik / Асатур Есаянц
6 из 20

Французский композитор и актер Ярол Пупо и его супруга, актриса Кэролайн Де Мегре на открытии кинофестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
7 из 20

Актриса Марика Пеллегринелли на красной дорожке.

© Sputnik / Асатур Есаянц
8 из 20

Режиссер и продюсер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева на премьере фильма Педро Альмодовара "Боль и слава".

© Sputnik / Асатур Есаянц
9 из 20

Член жюри основного конкурса, американская актриса Эль Фаннинг на премьере фильма "Отверженные".

© Sputnik / Асатур Есаянц
10 из 20

Бразильская супермодель и актриса Алессандра Амбросио на премьере "Отверженных".

© Sputnik / Асатур Есаянц
11 из 20

Антонио Бандерас и его девушка, инвестиционный банкир из Голландии Николь Кемпел на премьере картины Педро Альмодовара "Боль и слава".

© Sputnik / Асатур Есаянц
12 из 20

Модель Джелила Бекеле на премьере музыкального фильма "Рокетмен".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
13 из 20

Дизайнер Белла Потемкина на церемонии открытия кинофестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
14 из 20

Гостья на красной дорожке фильма Джима Джармуша "Мертвые не умирают", открывшего фестиваль.

© Sputnik / Асатур Есаянц
15 из 20

Актриса и режиссер Лив Корфиксен, ее дочь Лола Виндинг Рефн и американская актриса Тейлор Мари Хилл на красной дорожке фильма "Слишком стар, чтобы умереть молодым".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
16 из 20

Американская модель Хейли Клосон на премьере фильма "Прекрасная эпоха".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
17 из 20

Актриса Захия Дехар на премьере "Тайной жизни".

© Sputnik / Асатур Есаянц
18 из 20

Мужчина делает предложение девушке на красной дорожке Каннского фестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
19 из 20

Индийская актриса Малика Шерават на премьере ленты "Прекрасная эпоха".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
20 из 20

Актриса Дилан Чичек Дениз на премьере фильма Джима Джармуша "Мертвые не умирают".

© Sputnik / Асатур Есаянц
Награду за лучший сценарий присудили картине "Портрет девушки в огне" француженки Селин Скьямма.
Режиссер Василис Кикатос получил "Золотую пальмовую ветвь" в секции короткометражного кино за фильм "Пространство между нами и небом".
"Золотую камеру" за лучший дебютный фильм вручили режиссеру Цезарю Диасу, снявшему картину "Наши матери".
Специального приза жюри удостоились две картины, ими стали "Отверженные" Ладжа Ли и "Бакурау" Клебера Мендосы-младшего.
Международный Каннский кинофестиваль проходил на Лазурном Берегу с 14 мая, в субботу состоялась торжественная церемония награждения победителей.
Звезды на открытии Каннского фестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Бразильская супермодель и актриса Алессандра Амбросио.

Бразильская супермодель и актриса Алессандра Амбросио на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
1 из 24

Бразильская супермодель и актриса Алессандра Амбросио.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Телеведущая Виктория Боня.

Телеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
2 из 24

Телеведущая Виктория Боня.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Гости на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля.

Гостья на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
3 из 24

Гости на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Нидерландская модель Роми Стрейд.

Нидерландская модель Роми Стрейд на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
4 из 24

Нидерландская модель Роми Стрейд.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Актер Адам Драйвер на красной дорожке фильма открытия "Мертвые не умирают".

Актер Адам Драйвер на красной дорожке фильма открытия Мертвые не умирают (The Dead Don't Die) церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
5 из 24

Актер Адам Драйвер на красной дорожке фильма открытия "Мертвые не умирают".

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актер Билл Мюррей, продюсер Картер Логан, режиссер Джим Джармуш, актеры Сара Драйвер,Тильда Суинтон, Люка Сабба, Адам Драйвер, Селена Гомес, Хлоя Севиньи, продюсер Джошуа Астрачан со спутницей и оператор Фредерик Элмс на красной дорожке.

Билл Мюррей, Картер Логан, Джим Джармуш, Сара Драйвер,Тильда Суинтон, Люка Сабба, Адам Драйвер, Селена Гомес, Хлоя Севиньи, Джошуа Астрачан и Фредерик Элмс на красной дорожке фильма открытия Мертвые не умирают церемонии открытия Каннского международного кинофестиваля
6 из 24

Актер Билл Мюррей, продюсер Картер Логан, режиссер Джим Джармуш, актеры Сара Драйвер,Тильда Суинтон, Люка Сабба, Адам Драйвер, Селена Гомес, Хлоя Севиньи, продюсер Джошуа Астрачан со спутницей и оператор Фредерик Элмс на красной дорожке.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Тильда Суинтон на открытии Каннского кинофестиваля.

Британская актриса Тильда Суинтон на красной дорожке фильма открытия Джима Джармуша Мертвые не умирают церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
7 из 24

Тильда Суинтон на открытии Каннского кинофестиваля.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса из Тайланда Арая А. Харгейт.

Актриса из Тайланда Арая А. Харгейт на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
8 из 24

Актриса из Тайланда Арая А. Харгейт.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Жюри основного конкурса: итальянский кинорежиссер и сценарист Аличе Рорвахер, председатель жюри, мексиканский кинорежиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, американский сценарист и режиссер Келли Райхардт и польский режиссер и сценарист Павел Павликовский.

Жюри основного конкурса на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
9 из 24

Жюри основного конкурса: итальянский кинорежиссер и сценарист Аличе Рорвахер, председатель жюри, мексиканский кинорежиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, американский сценарист и режиссер Келли Райхардт и польский режиссер и сценарист Павел Павликовский.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Испанская актриса Ниевес Альварес.

Испанская актриса Ниевес Альварес на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
10 из 24

Испанская актриса Ниевес Альварес.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актеры Люка Сабба, Селена Гомес, Билл Мюррей, Тильда Суинтон и режиссер Джим Джармуш на красной дорожке фильма открытия "Мертвые не умирают".

Актеры Люка Сабба, Селена Гомес, Билл Мюррей, Тильда Суинтон и режиссер Джим Джармуш на красной дорожке фильма открытия Мертвые не умирают (The Dead Don't Die) церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
11 из 24

Актеры Люка Сабба, Селена Гомес, Билл Мюррей, Тильда Суинтон и режиссер Джим Джармуш на красной дорожке фильма открытия "Мертвые не умирают".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Эль Фаннинг — член жюри основного конкурса Каннского фестиваля.

Член жюри основного конкурса, американская актриса Эль Фаннинг на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
12 из 24

Актриса Эль Фаннинг — член жюри основного конкурса Каннского фестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Дизайнер Белла Потемкина.

Дизайнер Белла Потёмкина на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
13 из 24

Дизайнер Белла Потемкина.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Французский композитор и актер Ярол Пупо с супругой, актрисой Кэролайн Де Мегре.

Французский композитор и актер Ярол Пупо и его супруга, актриса Кэролайн Де Мегре на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
14 из 24

Французский композитор и актер Ярол Пупо с супругой, актрисой Кэролайн Де Мегре.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Ева Лонгория на открытии Каннского кинофестиваля.

Американская актриса Ева Лонгория на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
15 из 24

Ева Лонгория на открытии Каннского кинофестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Бразильская модель Изабель Гулар.

Бразильская модель Изабель Гулар на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
16 из 24

Бразильская модель Изабель Гулар.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Американская актриса Джессика Чоня.

Американская актриса Джессика Чон на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
17 из 24

Американская актриса Джессика Чоня.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Певец и актер, музыкальный продюсер Алексей Воробьев.

Певец и актер, музыкальный продюсер Алексей Воробьев на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
18 из 24

Певец и актер, музыкальный продюсер Алексей Воробьев.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Американская актриса Джулианна Мур.

Американская актриса Джулианна Мур на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
19 из 24

Американская актриса Джулианна Мур.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Французская актриса Фредерик Бель.

Французская актриса Фредерик Бель на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
20 из 24

Французская актриса Фредерик Бель.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Хавьер Бардем и Шарлотта Генсбур.

Испанский актер Хавьер Бардем и английская актриса Шарлотта Генсбур на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
21 из 24

Хавьер Бардем и Шарлотта Генсбур.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Ливанская модель Паола Элситт.

Ливанская модель Паола Элситт на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
22 из 24

Ливанская модель Паола Элситт.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Модели Адам Атарши, Джереми Микс и Андрея Сасу.

Модели Адам Атарши, Джереми Микс и Андрея Сасу на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
23 из 24

Модели Адам Атарши, Джереми Микс и Андрея Сасу.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Китайская актриса Гун Ли.

Китайская актриса Гун Ли на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
24 из 24

Китайская актриса Гун Ли.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 24

Бразильская супермодель и актриса Алессандра Амбросио.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 24

Телеведущая Виктория Боня.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 24

Гости на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
4 из 24

Нидерландская модель Роми Стрейд.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
5 из 24

Актер Адам Драйвер на красной дорожке фильма открытия "Мертвые не умирают".

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
6 из 24

Актер Билл Мюррей, продюсер Картер Логан, режиссер Джим Джармуш, актеры Сара Драйвер,Тильда Суинтон, Люка Сабба, Адам Драйвер, Селена Гомес, Хлоя Севиньи, продюсер Джошуа Астрачан со спутницей и оператор Фредерик Элмс на красной дорожке.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
7 из 24

Тильда Суинтон на открытии Каннского кинофестиваля.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
8 из 24

Актриса из Тайланда Арая А. Харгейт.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
9 из 24

Жюри основного конкурса: итальянский кинорежиссер и сценарист Аличе Рорвахер, председатель жюри, мексиканский кинорежиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, американский сценарист и режиссер Келли Райхардт и польский режиссер и сценарист Павел Павликовский.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
10 из 24

Испанская актриса Ниевес Альварес.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
11 из 24

Актеры Люка Сабба, Селена Гомес, Билл Мюррей, Тильда Суинтон и режиссер Джим Джармуш на красной дорожке фильма открытия "Мертвые не умирают".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
12 из 24

Актриса Эль Фаннинг — член жюри основного конкурса Каннского фестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
13 из 24

Дизайнер Белла Потемкина.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
14 из 24

Французский композитор и актер Ярол Пупо с супругой, актрисой Кэролайн Де Мегре.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
15 из 24

Ева Лонгория на открытии Каннского кинофестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
16 из 24

Бразильская модель Изабель Гулар.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
17 из 24

Американская актриса Джессика Чоня.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
18 из 24

Певец и актер, музыкальный продюсер Алексей Воробьев.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
19 из 24

Американская актриса Джулианна Мур.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
20 из 24

Французская актриса Фредерик Бель.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
21 из 24

Хавьер Бардем и Шарлотта Генсбур.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
22 из 24

Ливанская модель Паола Элситт.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
23 из 24

Модели Адам Атарши, Джереми Микс и Андрея Сасу.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
24 из 24

Китайская актриса Гун Ли.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
14325022
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