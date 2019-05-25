Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм "Паразиты"

Телеведущая Виктория Боня появилась на церемонии открытия фестиваля в лаконичном платье с декольте.
Телеведущая Виктория Боня появилась на церемонии открытия фестиваля в лаконичном платье с декольте.
Южнокорейская певица и актриса Джессики Чжун Су Ен выбрала для красной дорожки наряд принцессы.
Южнокорейская певица и актриса Джессики Чжун Су Ен выбрала для красной дорожки наряд принцессы.
Немецкая топ-модель Стефани Гизингер сделала ставку на минимализм.
Немецкая топ-модель Стефани Гизингер сделала ставку на минимализм.
Модель из Германии Лорена Рэй постаралась быть яркой.
Модель из Германии Лорена Рэй постаралась быть яркой.
Основатель Фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова предстала перед фотографами в элегантном кружевном платье.
Основатель Фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова предстала перед фотографами в элегантном кружевном платье.
Американская актриса Ева Лонгория вышла на красную дорожку в атласном наряде со смелым разрезом.
Американская актриса Ева Лонгория вышла на красную дорожку в атласном наряде со смелым разрезом.
Пышное гофрированное платье так и приковывало взгляды к его обладательнице, модели Шририте Дженсен.
Пышное гофрированное платье так и приковывало взгляды к его обладательнице, модели Шририте Дженсен.
Канадская фотомодель Винни Харлоу позировала перед камерами в провокационном "голом" платье.
Канадская фотомодель Винни Харлоу позировала перед камерами в провокационном "голом" платье.
Индийская актриса и модель Дипика Падуконе выбрала для красной дорожки многослойный салатовый наряд.
Индийская актриса и модель Дипика Падуконе выбрала для красной дорожки многослойный салатовый наряд.
Наряд актрисы Праи Лундберг стал одним из самых эффектных.
Наряд актрисы Праи Лундберг стал одним из самых эффектных.
Супермодель Наташа Поли вышла к фотографам в роскошном платье со шлейфом.
Супермодель Наташа Поли вышла к фотографам в роскошном платье со шлейфом.
Актриса Арая Альберта Харгейт выбрала пышное платье с оборками и эффектом градиента.
Актриса Арая Альберта Харгейт выбрала пышное платье с оборками и эффектом градиента.
Нидерландская модель Роми Стрейд отдала предпочтение кружевам.
Нидерландская модель Роми Стрейд отдала предпочтение кружевам.
Модель и актриса Белла Хадид выбрала откровенное красное летящее платье.
Модель и актриса Белла Хадид выбрала откровенное красное летящее платье.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка появилась на красной дорожке в эффектном черно-белом наряде с глубоким вырезом.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка появилась на красной дорожке в эффектном черно-белом наряде с глубоким вырезом.
Российская актриса, певица, композитор и продюсер Марина Орлова.
Российская актриса, певица, композитор и продюсер Марина Орлова.
Наряд итальянской актрисы Мириам Леоне напоминал тогу.
Наряд итальянской актрисы Мириам Леоне напоминал тогу.
Модель Фернанда Лиз выбрала легкомысленное желтое платье в оборках.
Модель Фернанда Лиз выбрала легкомысленное желтое платье в оборках.
Бразильская супермодель Алессандра Амбросио прошла по красной дорожке в летящем наряде со страусиными перьями.
Бразильская супермодель Алессандра Амбросио прошла по красной дорожке в летящем наряде со страусиными перьями.
Топ-модель Сара Сампайо предпочла платью брючный костюм.
Топ-модель Сара Сампайо предпочла платью брючный костюм.
Пышная юбка со шлейфом не мешала модели Изабели Фонтане демонстрировать бесконечно длинные ноги.
Пышная юбка со шлейфом не мешала модели Изабели Фонтане демонстрировать бесконечно длинные ноги.
Британский дизайнер и светская львица Кимберли Гарнер выбрала открытый воздушный наряд.
Британский дизайнер и светская львица Кимберли Гарнер выбрала открытый воздушный наряд.
Индийская модель и актриса Айшвария Рай Баччан блистала в золотом платье со шлейфом.
Индийская модель и актриса Айшвария Рай Баччан блистала в золотом платье со шлейфом.
Телеведущая Виктория Боня появилась на церемонии открытия фестиваля в лаконичном платье с декольте.
Южнокорейская певица и актриса Джессики Чжун Су Ен выбрала для красной дорожки наряд принцессы.
Немецкая топ-модель Стефани Гизингер сделала ставку на минимализм.
Модель из Германии Лорена Рэй постаралась быть яркой.
Основатель Фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова предстала перед фотографами в элегантном кружевном платье.
Американская актриса Ева Лонгория вышла на красную дорожку в атласном наряде со смелым разрезом.
Пышное гофрированное платье так и приковывало взгляды к его обладательнице, модели Шририте Дженсен.
Канадская фотомодель Винни Харлоу позировала перед камерами в провокационном "голом" платье.
Индийская актриса и модель Дипика Падуконе выбрала для красной дорожки многослойный салатовый наряд.
Наряд актрисы Праи Лундберг стал одним из самых эффектных.
Супермодель Наташа Поли вышла к фотографам в роскошном платье со шлейфом.
Актриса Арая Альберта Харгейт выбрала пышное платье с оборками и эффектом градиента.
Нидерландская модель Роми Стрейд отдала предпочтение кружевам.
Модель и актриса Белла Хадид выбрала откровенное красное летящее платье.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка появилась на красной дорожке в эффектном черно-белом наряде с глубоким вырезом.
Российская актриса, певица, композитор и продюсер Марина Орлова.
Наряд итальянской актрисы Мириам Леоне напоминал тогу.
Модель Фернанда Лиз выбрала легкомысленное желтое платье в оборках.
Бразильская супермодель Алессандра Амбросио прошла по красной дорожке в летящем наряде со страусиными перьями.
Топ-модель Сара Сампайо предпочла платью брючный костюм.
Пышная юбка со шлейфом не мешала модели Изабели Фонтане демонстрировать бесконечно длинные ноги.
Британский дизайнер и светская львица Кимберли Гарнер выбрала открытый воздушный наряд.
Индийская модель и актриса Айшвария Рай Баччан блистала в золотом платье со шлейфом.
Чешская модель и актриса Петра Немцова на премьере фильма Терренса Малика "Тайная жизнь".
Чешская модель и актриса Петра Немцова на премьере фильма Терренса Малика "Тайная жизнь".
Телеведущая Виктория Боня на церемонии открытия Каннского фестиваля.
Телеведущая Виктория Боня на церемонии открытия Каннского фестиваля.
Польская модель Аня Рубик на премьере фильма "Тайная жизнь".
Основатель Фонда "Обнаженные сердца", модель Наталья Водянова на премьере фильма "Прекрасная эпоха".
Основатель Фонда "Обнаженные сердца", модель Наталья Водянова на премьере фильма "Прекрасная эпоха".
Французский композитор и актер Ярол Пупо и его супруга, актриса Кэролайн Де Мегре на открытии кинофестиваля.
Французский композитор и актер Ярол Пупо и его супруга, актриса Кэролайн Де Мегре на открытии кинофестиваля.
Актриса Марика Пеллегринелли на красной дорожке.
Актриса Марика Пеллегринелли на красной дорожке.
Режиссер и продюсер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева на премьере фильма Педро Альмодовара "Боль и слава".
Режиссер и продюсер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева на премьере фильма Педро Альмодовара "Боль и слава".
Член жюри основного конкурса, американская актриса Эль Фаннинг на премьере фильма "Отверженные".
Член жюри основного конкурса, американская актриса Эль Фаннинг на премьере фильма "Отверженные".
Бразильская супермодель и актриса Алессандра Амбросио на премьере "Отверженных".
Бразильская супермодель и актриса Алессандра Амбросио на премьере "Отверженных".
Антонио Бандерас и его девушка, инвестиционный банкир из Голландии Николь Кемпел на премьере картины Педро Альмодовара "Боль и слава".
Антонио Бандерас и его девушка, инвестиционный банкир из Голландии Николь Кемпел на премьере картины Педро Альмодовара "Боль и слава".
Модель Джелила Бекеле на премьере музыкального фильма "Рокетмен".
Модель Джелила Бекеле на премьере музыкального фильма "Рокетмен".
Дизайнер Белла Потемкина на церемонии открытия кинофестиваля.
Гостья на красной дорожке фильма Джима Джармуша "Мертвые не умирают", открывшего фестиваль.
Гостья на красной дорожке фильма Джима Джармуша "Мертвые не умирают", открывшего фестиваль.
Актриса и режиссер Лив Корфиксен, ее дочь Лола Виндинг Рефн и американская актриса Тейлор Мари Хилл на красной дорожке фильма "Слишком стар, чтобы умереть молодым".
Актриса и режиссер Лив Корфиксен, ее дочь Лола Виндинг Рефн и американская актриса Тейлор Мари Хилл на красной дорожке фильма "Слишком стар, чтобы умереть молодым".
Американская модель Хейли Клосон на премьере фильма "Прекрасная эпоха".
Американская модель Хейли Клосон на премьере фильма "Прекрасная эпоха".
Актриса Захия Дехар на премьере "Тайной жизни".
Актриса Захия Дехар на премьере "Тайной жизни".
Мужчина делает предложение девушке на красной дорожке Каннского фестиваля.
Мужчина делает предложение девушке на красной дорожке Каннского фестиваля.
Индийская актриса Малика Шерават на премьере ленты "Прекрасная эпоха".
Индийская актриса Малика Шерават на премьере ленты "Прекрасная эпоха".
Актриса Дилан Чичек Дениз на премьере фильма Джима Джармуша "Мертвые не умирают".
Актриса Дилан Чичек Дениз на премьере фильма Джима Джармуша "Мертвые не умирают".
Чешская модель и актриса Петра Немцова на премьере фильма Терренса Малика "Тайная жизнь".
Телеведущая Виктория Боня на церемонии открытия Каннского фестиваля.
Польская модель Аня Рубик на премьере фильма "Тайная жизнь".
Основатель Фонда "Обнаженные сердца", модель Наталья Водянова на премьере фильма "Прекрасная эпоха".
Французский композитор и актер Ярол Пупо и его супруга, актриса Кэролайн Де Мегре на открытии кинофестиваля.
Актриса Марика Пеллегринелли на красной дорожке.
Режиссер и продюсер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева на премьере фильма Педро Альмодовара "Боль и слава".
Член жюри основного конкурса, американская актриса Эль Фаннинг на премьере фильма "Отверженные".
Бразильская супермодель и актриса Алессандра Амбросио на премьере "Отверженных".
Антонио Бандерас и его девушка, инвестиционный банкир из Голландии Николь Кемпел на премьере картины Педро Альмодовара "Боль и слава".
Модель Джелила Бекеле на премьере музыкального фильма "Рокетмен".
Дизайнер Белла Потемкина на церемонии открытия кинофестиваля.
Гостья на красной дорожке фильма Джима Джармуша "Мертвые не умирают", открывшего фестиваль.
Актриса и режиссер Лив Корфиксен, ее дочь Лола Виндинг Рефн и американская актриса Тейлор Мари Хилл на красной дорожке фильма "Слишком стар, чтобы умереть молодым".
Американская модель Хейли Клосон на премьере фильма "Прекрасная эпоха".
Актриса Захия Дехар на премьере "Тайной жизни".
Мужчина делает предложение девушке на красной дорожке Каннского фестиваля.
Индийская актриса Малика Шерават на премьере ленты "Прекрасная эпоха".
Актриса Дилан Чичек Дениз на премьере фильма Джима Джармуша "Мертвые не умирают".
Бразильская супермодель и актриса Алессандра Амбросио.
Бразильская супермодель и актриса Алессандра Амбросио.
Гости на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля.
Гости на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля.
Актер Адам Драйвер на красной дорожке фильма открытия "Мертвые не умирают".
Актер Адам Драйвер на красной дорожке фильма открытия "Мертвые не умирают".
Актер Билл Мюррей, продюсер Картер Логан, режиссер Джим Джармуш, актеры Сара Драйвер,Тильда Суинтон, Люка Сабба, Адам Драйвер, Селена Гомес, Хлоя Севиньи, продюсер Джошуа Астрачан со спутницей и оператор Фредерик Элмс на красной дорожке.
Актер Билл Мюррей, продюсер Картер Логан, режиссер Джим Джармуш, актеры Сара Драйвер,Тильда Суинтон, Люка Сабба, Адам Драйвер, Селена Гомес, Хлоя Севиньи, продюсер Джошуа Астрачан со спутницей и оператор Фредерик Элмс на красной дорожке.
Тильда Суинтон на открытии Каннского кинофестиваля.
Жюри основного конкурса: итальянский кинорежиссер и сценарист Аличе Рорвахер, председатель жюри, мексиканский кинорежиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, американский сценарист и режиссер Келли Райхардт и польский режиссер и сценарист Павел Павликовский.
Жюри основного конкурса: итальянский кинорежиссер и сценарист Аличе Рорвахер, председатель жюри, мексиканский кинорежиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, американский сценарист и режиссер Келли Райхардт и польский режиссер и сценарист Павел Павликовский.
Актеры Люка Сабба, Селена Гомес, Билл Мюррей, Тильда Суинтон и режиссер Джим Джармуш на красной дорожке фильма открытия "Мертвые не умирают".
Актеры Люка Сабба, Селена Гомес, Билл Мюррей, Тильда Суинтон и режиссер Джим Джармуш на красной дорожке фильма открытия "Мертвые не умирают".
Актриса Эль Фаннинг — член жюри основного конкурса Каннского фестиваля.
Актриса Эль Фаннинг — член жюри основного конкурса Каннского фестиваля.
Французский композитор и актер Ярол Пупо с супругой, актрисой Кэролайн Де Мегре.
Французский композитор и актер Ярол Пупо с супругой, актрисой Кэролайн Де Мегре.
Ева Лонгория на открытии Каннского кинофестиваля.
Ева Лонгория на открытии Каннского кинофестиваля.
Певец и актер, музыкальный продюсер Алексей Воробьев.
Певец и актер, музыкальный продюсер Алексей Воробьев.
Модели Адам Атарши, Джереми Микс и Андрея Сасу.
Модели Адам Атарши, Джереми Микс и Андрея Сасу.
Бразильская супермодель и актриса Алессандра Амбросио.
Гости на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля.
Актер Адам Драйвер на красной дорожке фильма открытия "Мертвые не умирают".
Актер Билл Мюррей, продюсер Картер Логан, режиссер Джим Джармуш, актеры Сара Драйвер,Тильда Суинтон, Люка Сабба, Адам Драйвер, Селена Гомес, Хлоя Севиньи, продюсер Джошуа Астрачан со спутницей и оператор Фредерик Элмс на красной дорожке.
Тильда Суинтон на открытии Каннского кинофестиваля.
Жюри основного конкурса: итальянский кинорежиссер и сценарист Аличе Рорвахер, председатель жюри, мексиканский кинорежиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, американский сценарист и режиссер Келли Райхардт и польский режиссер и сценарист Павел Павликовский.
Актеры Люка Сабба, Селена Гомес, Билл Мюррей, Тильда Суинтон и режиссер Джим Джармуш на красной дорожке фильма открытия "Мертвые не умирают".
Актриса Эль Фаннинг — член жюри основного конкурса Каннского фестиваля.
Французский композитор и актер Ярол Пупо с супругой, актрисой Кэролайн Де Мегре.
Ева Лонгория на открытии Каннского кинофестиваля.
Певец и актер, музыкальный продюсер Алексей Воробьев.
Модели Адам Атарши, Джереми Микс и Андрея Сасу.