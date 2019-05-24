Золото, перья и кружева: платья Каннского фестиваля

Телеведущая Виктория Боня появилась на церемонии открытия фестиваля в лаконичном платье с декольте.
Телеведущая Виктория Боня появилась на церемонии открытия фестиваля в лаконичном платье с декольте.
Южнокорейская певица и актриса Джессики Чжун Су Ен выбрала для красной дорожки наряд принцессы.
Южнокорейская певица и актриса Джессики Чжун Су Ен выбрала для красной дорожки наряд принцессы.
Немецкая топ-модель Стефани Гизингер сделала ставку на минимализм.
Немецкая топ-модель Стефани Гизингер сделала ставку на минимализм.
Модель из Германии Лорена Рэй постаралась быть яркой.
Модель из Германии Лорена Рэй постаралась быть яркой.
Основатель Фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова предстала перед фотографами в элегантном кружевном платье.
Основатель Фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова предстала перед фотографами в элегантном кружевном платье.
Американская актриса Ева Лонгория вышла на красную дорожку в атласном наряде со смелым разрезом.
Американская актриса Ева Лонгория вышла на красную дорожку в атласном наряде со смелым разрезом.
Пышное гофрированное платье так и приковывало взгляды к его обладательнице, модели Шририте Дженсен.
Пышное гофрированное платье так и приковывало взгляды к его обладательнице, модели Шририте Дженсен.
Канадская фотомодель Винни Харлоу позировала перед камерами в провокационном "голом" платье.
Канадская фотомодель Винни Харлоу позировала перед камерами в провокационном "голом" платье.
Индийская актриса и модель Дипика Падуконе выбрала для красной дорожки многослойный салатовый наряд.
Индийская актриса и модель Дипика Падуконе выбрала для красной дорожки многослойный салатовый наряд.
Наряд актрисы Праи Лундберг стал одним из самых эффектных.
Наряд актрисы Праи Лундберг стал одним из самых эффектных.
Супермодель Наташа Поли вышла к фотографам в роскошном платье со шлейфом.
Супермодель Наташа Поли вышла к фотографам в роскошном платье со шлейфом.
Актриса Арая Альберта Харгейт выбрала пышное платье с оборками и эффектом градиента.
Актриса Арая Альберта Харгейт выбрала пышное платье с оборками и эффектом градиента.
Нидерландская модель Роми Стрейд отдала предпочтение кружевам.
Нидерландская модель Роми Стрейд отдала предпочтение кружевам.
Модель и актриса Белла Хадид выбрала откровенное красное летящее платье.
Модель и актриса Белла Хадид выбрала откровенное красное летящее платье.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка появилась на красной дорожке в эффектном черно-белом наряде с глубоким вырезом.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка появилась на красной дорожке в эффектном черно-белом наряде с глубоким вырезом.
Российская актриса, певица, композитор и продюсер Марина Орлова.
Российская актриса, певица, композитор и продюсер Марина Орлова.
Наряд итальянской актрисы Мириам Леоне напоминал тогу.
Наряд итальянской актрисы Мириам Леоне напоминал тогу.
Актриса Арая Альберта Харгейт.
Модель Фернанда Лиз выбрала легкомысленное желтое платье в оборках.
Модель Фернанда Лиз выбрала легкомысленное желтое платье в оборках.
Бразильская супермодель Алессандра Амбросио прошла по красной дорожке в летящем наряде со страусиными перьями.
Бразильская супермодель Алессандра Амбросио прошла по красной дорожке в летящем наряде со страусиными перьями.
Топ-модель Сара Сампайо предпочла платью брючный костюм.
Топ-модель Сара Сампайо предпочла платью брючный костюм.
Пышная юбка со шлейфом не мешала модели Изабели Фонтане демонстрировать бесконечно длинные ноги.
Пышная юбка со шлейфом не мешала модели Изабели Фонтане демонстрировать бесконечно длинные ноги.
Британский дизайнер и светская львица Кимберли Гарнер выбрала открытый воздушный наряд.
Британский дизайнер и светская львица Кимберли Гарнер выбрала открытый воздушный наряд.
Индийская модель и актриса Айшвария Рай Баччан блистала в золотом платье со шлейфом.
Индийская модель и актриса Айшвария Рай Баччан блистала в золотом платье со шлейфом.