Вылетевший из Сургута в Худжанд самолет готовится вернуться в аэропорт

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 мая — РИА Новости. Отправившийся из Сургута (ХМАО) в Худжанд (Таджикистан) лайнер был вынужден прервать полет по маршруту, чтобы вернуться в аэропорт вылета, сообщили РИА Новости в справочной воздушной гавани.