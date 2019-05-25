Вылетевший из Сургута в Худжанд самолет готовится вернуться в аэропорт

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 мая — РИА Новости. Отправившийся из Сургута (ХМАО) в Худжанд (Таджикистан) лайнер был вынужден прервать полет по маршруту, чтобы вернуться в аэропорт вылета, сообщили РИА Новости в справочной воздушной гавани.
"Самолет вылетел, но примерно через час произведет посадку в аэропорту Сургута", — сказали в справочной.
Представитель аэропорта добавил, что воздушное судно вырабатывает топливо.
Согласно данным Flightradar, Boeing 737-524 принадлежит авиакомпании "ЮТэйр". Самолет вылетел около 18:50 по местному времени (16:50 мск). Перед тем как сесть, лайнер совершил несколько десятков кругов.
Информация о рейсе UT 759 авиакомпании "ЮТэйр" на сайте Flightradar
Спустя три часа после вылета самолет благополучно совершил посадку.
"Рейс прибыл. Все хорошо", — сказали в справочной службе.
Комментарием перевозчика РИА Новости пока не располагает.