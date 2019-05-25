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РИА Новости

Климкин заявил о "победе" над Россией

Вчера, 18:17
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© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин во время пресс-конференции в Киеве
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время пресс-конференции в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал в Twitter решение Международного трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе.
"Почитайте вялое и беззубое заявление МИД РФ относительно решения Международного трибунала по морскому праву и поймете масштаб нашей сегодняшней победы", — написал он.
Министр также прикрепил к посту фотографию обнимающихся коллег и пояснил, что так выглядит "дипломатическое счастье".
В субботу Международный трибунал по морскому праву потребовал от Москвы освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы. При этом он не требует от России прекратить уголовное дело против задержанных. Помимо этого, трибунал постановил, что Москва и Киев обязаны представить отчеты по событиям в Керченском проливе не позднее 25 июня.
Корабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
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В МИД РФ прокомментировали решение трибунала по делу украинских моряков
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выполнение Москвой решения трибунала может привести к разблокированию двусторонних переговоров. Российский МИД отметил, что в ходе последующего арбитражного разбирательства намерен отстаивать свою позицию, в том числе об отсутствии у трибунала юрисдикции рассматривать этот вопрос.
В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. При этом они опасно маневрировали и не реагировали на законные требования российских властей. В итоге корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ задержали. Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент России Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов, которые в итоге выиграл Зеленский.
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Обсудить 16
Ситуация на УкраинеПавел КлимкинМИД РФМИД УкраиныВладимир ЗеленскийВладимир ПутинООНРоссияВ мире
Популярные комментарии
Климкин, как всегда испортил воздух в воде ))) Мне конечно жаль этих морячков и их родственников. Я уверен, что их со временем отпустят, поменяв на наших. Но это будет уж точно не из-за этого арбитража. Давно нужно понять, что все структуры типа ООН, уже превращены в инструменты давления и ограничения России. И из них нужно выходить. Например из этого арбитража. США например нигде особо не участвует и решений никаких судов не признаёт.
25 мая, 18:26
yu55 yu55
7130001
а в чём победа?
25 мая, 18:27
Имя Фамилие
5480000
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