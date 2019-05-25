Климкин заявил о "победе" над Россией

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал в Twitter решение Международного трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе.
"Почитайте вялое и беззубое заявление МИД РФ относительно решения Международного трибунала по морскому праву и поймете масштаб нашей сегодняшней победы", — написал он.
Министр также прикрепил к посту фотографию обнимающихся коллег и пояснил, что так выглядит "дипломатическое счастье".
В субботу Международный трибунал по морскому праву потребовал от Москвы освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы. При этом он не требует от России прекратить уголовное дело против задержанных. Помимо этого, трибунал постановил, что Москва и Киев обязаны представить отчеты по событиям в Керченском проливе не позднее 25 июня.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выполнение Москвой решения трибунала может привести к разблокированию двусторонних переговоров. Российский МИД отметил, что в ходе последующего арбитражного разбирательства намерен отстаивать свою позицию, в том числе об отсутствии у трибунала юрисдикции рассматривать этот вопрос.
В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. При этом они опасно маневрировали и не реагировали на законные требования российских властей. В итоге корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ задержали. Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент России Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов, которые в итоге выиграл Зеленский.