Эксперт оценил важность спуска на воду атомного ледокола "Урал"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Спуск на воду нового российского атомного ледокола "Урал" имеет важное геополитическое значение, поскольку показывает способность России сделать Северный морской путь мировой судоходной артерией, заявил РИА Новости председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев.

Торжественная церемония спуска на воду второго серийного атомного ледокола "Урал" проекта 22220 прошла в субботу на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.

"От имени Общероссийского движения поддержки ВМФ, морского сообщества России поздравляю кораблестроителей Объединенной судостроительной корпорации и коллектив легендарного Балтийского завода с этим по-настоящему великим событием", - сказал Ненашев.

"Внимание к сегодняшнему событию приковано не только в нашей стране, но и в мире, особенно в странах, претендующих на соревнование с Россией в арктической зоне. Так что это событие не только национальное, но и геополитическое. Потому что ледоколы - это, что называется, "корабли для всех", потому что они обеспечивают проводку гражданских, научных, военных судов", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что "спуск на воду "Урала" - это позитивный сигнал для всего мира, потому что с расширенной ледокольной эскадрой мы сделаем Северный морской путь судоходной артерией для всего мира".

Еще один важный аспект нынешнего события связан с обеспечением атомных ледоколов новыми кадрами, добавил Ненашев. "На "Урале" установлено новейшее оборудование. И это стимулирует подготовку современных специалистов для работы на нем", - сказал эксперт.

Атомный ледокол "Урал" был заложен на Балтийском заводе летом 2016 года. Срок сдачи атомохода – 2022 год. На Балтийском заводе ранее был построен головной универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220, идет строительство первого такого серийного атомохода "Сибирь". России понадобятся еще два атомных ледокола этого проекта, и в нынешнем году ожидается подписание контракта на их строительство.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 станут самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина этих судов составляет 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Они смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до 3 метров. Атомоходы проекта 22220 будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.