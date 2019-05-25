РЖД опубликовали доходы гендиректора компании Белозерова

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Общие доходы генерального директора ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олега Белозерова в 2018 году составили 220,153 миллиона рублей, говорится в опубликованных в субботу материалах компании.

"Эта сумма складывается из дохода по основному месту работы (191,655 миллиона рублей) и дохода от вкладов в банках", - пояснили РИА Новости в пресс-службе РЖД.

Доходы главы РЖД Олега Белозерова за 2017 год, сообщалось в материалах компании год назад, составили 180,5 миллиона рублей. Эта сумма включала доход по основному месту работы - 154,38 миллиона рублей - и доходы от вкладов в банках. Таким образом, рост общих доходов в 2018 году по сравнению с предыдущим годом составил около 22%.

Гендиректор РЖД, согласно опубликованным материалам за 2018 год, не имеет в собственности какого-либо недвижимого и движимого имущества. В его безвозмездном бессрочном пользовании находится квартира в Москве площадью 193 квадратных метра.

Общий доход супруги Белозерова в 2018 году составил 18,236 миллиона рублей. "Эта сумма сложилась из дохода по основному месту работы и дохода от вкладов в банках и ценных бумаг", - пояснили в пресс-службе РЖД.

Согласно материалам, в собственности супруги гендиректора компании находится квартира в Москве площадью 193 квадратных метра и машиноместо площадью 14,4 квадратных метра.

Она владеет тремя автомобилями: ГАЗ М-21 1963 года выпуска, ГАЗ 21И 1960 года выпуска и Land Rover Range Rover 2015 года выпуска.

Несовершеннолетняя дочь Белозерова не имеет дохода и какого-либо имущества, находящегося в собственности. В ее безвозмездном бессрочном пользовании находится квартира в Москве площадью 193 квадратных метра.

Комментарии компании

"Доход генерального директора обусловлен итогами работы ОАО "РЖД" в 2018 году. По результатам 2018 года выполнены все основные показатели KPI - утверждаются советом директоров, в соответствии с которыми определяется размер премирования топ-менеджеров компании", - прокомментировали в пресс-службе РЖД.

Там отметили, что в 2018 году РЖД обеспечили положительную к уровню 2017 года динамику основных производственных и финансово-экономических показателей. В прошлом году, напомнили в пресс-службе, достигнут абсолютный рекорд грузооборота – к пиковому значению советского периода 1988 года он возрос на 2,5%. К уровню 2017 года грузооборот увеличился на 4% и составил 3,305 триллиона тонно-километров. Погрузка увеличилась на 2,2% - до 1,290 миллиарда тонн.

Пассажирские перевозки в 2018 году выросли на 3,5% - до 1,157 миллиарда человек. "Это самый высокий показатель за последние 10 лет", - сообщили в пресс-службе.

Производительность труда в 2018 году выросла на 6,8%. Заработная плата железнодорожников в течение года была проиндексирована четырежды.