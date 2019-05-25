Эксперт: выдвижение Беглова на пост губернатора Петербурга ожидаемое

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Решение врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о выдвижении кандидатуры на пост главы города ожидаемое. Об этом сообщил РИА Новости директор Института новейших государств Алексей Мартынов, отметив, что на это повлияло мнение основной части жителей Санкт-Петербурга.

"С первых дней назначения врио Беглов и его команда достаточно резво взялись за дело по разгребанию проблем, которые достались от предыдущих властей. Всего за несколько месяцев Беглову удалось добиться серьезных результатов. Причем весь этот процесс идет в тесной коммуникации с горожанами, он очень много встречается с общественностью. Эта такая интерактивная совместная работа, которая приносит результат", – отметил Мартынов.