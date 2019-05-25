В Госдуме прокомментировали новую военную стратегию НАТО

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Планы НАТО о представлении новой военной стратегии свидетельствуют о бесполезности текущей, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, что альянс планирует представить новую военную стратегию в связи с "угрозой" России.
"Это говорит о том, что предыдущая концепция оказалась бесполезной, она себя никак не оправдала. Потому что все потуги, огромные траты США в размещении системы ПРО вдоль границ РФ при наличии у нашей страны на сегодняшний момент сверхсовременных видов вооружений, не имеющих аналогов в мире, делают эту всю систему ПРО абсолютно бессмысленной, игрушечной", - сказал РИА Новости Шерин.
До принятия новой стратегии в своей деятельности НАТО руководствуется принятой главами государств и правительств на саммите Североатлантического альянса в Лиссабоне (Португалия) 19-20 ноября 2010 года Стратегической концепцией Североатлантического союза.
Ранее Столтенберг заявил, что Россия и НАТО должны найти правильный баланс между силой и диалогом, но не смог спрогнозировать сроки улучшения отношений. В свою очередь замглавы российского МИД Александр Грушко отмечал, что Россия и НАТО признают, что нужно двигаться к деэскалации и снижению напряжённости, но альянс не готов идти на восстановление военных контактов.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что НАТО пытается представить Россию в качестве основной угрозы Западу, при этом подобные представления являются абсолютно надуманными. По его словам, практические действия альянса, такие, как освоение военной инфраструктуры у российских границ и усиление активности в Чёрном и Балтийском морях, "ведут к росту напряжённости, требуют адекватного реагирования с российской стороны".