В Госдуме прокомментировали новую военную стратегию НАТО

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Планы НАТО о представлении новой военной стратегии свидетельствуют о бесполезности текущей, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag , что альянс планирует представить новую военную стратегию в связи с "угрозой" России.

"Это говорит о том, что предыдущая концепция оказалась бесполезной, она себя никак не оправдала. Потому что все потуги, огромные траты США в размещении системы ПРО вдоль границ РФ при наличии у нашей страны на сегодняшний момент сверхсовременных видов вооружений, не имеющих аналогов в мире, делают эту всю систему ПРО абсолютно бессмысленной, игрушечной", - сказал РИА Новости Шерин.

До принятия новой стратегии в своей деятельности НАТО руководствуется принятой главами государств и правительств на саммите Североатлантического альянса в Лиссабоне (Португалия) 19-20 ноября 2010 года Стратегической концепцией Североатлантического союза.

Ранее Столтенберг заявил, что Россия и НАТО должны найти правильный баланс между силой и диалогом, но не смог спрогнозировать сроки улучшения отношений. В свою очередь замглавы российского МИД Александр Грушко отмечал, что Россия и НАТО признают, что нужно двигаться к деэскалации и снижению напряжённости, но альянс не готов идти на восстановление военных контактов.