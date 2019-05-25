Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак признал, что Украина ничего за 20 лет не вложила в развитие Крыма, отметил российский сенатор Алексей Пушков.

Ранее Хомчак, вспоминая о поездке в крымский санаторий в 2010 году, заявил, что Украина потеряла Крым задолго до 2014 года.

Он добавил, что всего был на полуострове три раза и во время последней поездки был "шокирован увиденным". По словам Хомчака, повсюду были российские триколоры и реклама российской водки.

По его мнению, "это был плохой остаток Советского Союза".

Пушков, комментируя воспоминания Хомчака, подчеркнул, что к тому времени Крым почти два десятилетия находился в составе независимого украинского государства, и при этом Киев не вложил "ни гривны" в его развитие.

"Крым ничем не обязан Украине и был ее пасынком — вот что признал Хомчак", — написал Пушков в своем Twitter.

"Агрессивный характер"

Мнение Хомчака прокомментировали и коллеги Пушкова. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди подчеркнула, что оно носит явно агрессивный характер и свидетельствует о покушении на мир и спокойствие в регионе.

Она добавила, что агрессивное заявление Хомчака требует осуждения и жесткой критической оценки международным сообществом.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что регион в 2010 году, когда его в последний раз посещал Хомчак, уже открыто боролся против позиции официального Киева, поэтому для него эта территория действительно не предстала украинской.

По словам депутата, в 2010 году был период краха "крестового похода" украинизации против полуострова, и жители, возмущенные тем, что им насаждают чужой язык, мировоззрение, культуру и историю, открыто боролись против официального Киева.

"Вполне возможно, будущий глава генерального штаба Украины услышал нелицеприятные для себя откровения и всерьез задумался - Украина ли это?" - сказал Бальбек РИА Новости.

Депутат добавил, что на самом деле Украина потеряла Крым еще в 1990-е, когда обманывала местных жителей и навязывала там свои традиции и устои.

"Чего же они ждали в 2014? Мы не Украина, и никогда ею не были", — подчеркнул депутат.