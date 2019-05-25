Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак признал, что Украина ничего за 20 лет не вложила в развитие Крыма, отметил российский сенатор Алексей Пушков.
Ранее Хомчак, вспоминая о поездке в крымский санаторий в 2010 году, заявил, что Украина потеряла Крым задолго до 2014 года.
Он добавил, что всего был на полуострове три раза и во время последней поездки был "шокирован увиденным". По словам Хомчака, повсюду были российские триколоры и реклама российской водки.
По его мнению, "это был плохой остаток Советского Союза".
Пушков, комментируя воспоминания Хомчака, подчеркнул, что к тому времени Крым почти два десятилетия находился в составе независимого украинского государства, и при этом Киев не вложил "ни гривны" в его развитие.
"Крым ничем не обязан Украине и был ее пасынком — вот что признал Хомчак", — написал Пушков в своем Twitter.
"Агрессивный характер"
Мнение Хомчака прокомментировали и коллеги Пушкова. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди подчеркнула, что оно носит явно агрессивный характер и свидетельствует о покушении на мир и спокойствие в регионе.
Она добавила, что агрессивное заявление Хомчака требует осуждения и жесткой критической оценки международным сообществом.
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что регион в 2010 году, когда его в последний раз посещал Хомчак, уже открыто боролся против позиции официального Киева, поэтому для него эта территория действительно не предстала украинской.
По словам депутата, в 2010 году был период краха "крестового похода" украинизации против полуострова, и жители, возмущенные тем, что им насаждают чужой язык, мировоззрение, культуру и историю, открыто боролись против официального Киева.
"Вполне возможно, будущий глава генерального штаба Украины услышал нелицеприятные для себя откровения и всерьез задумался - Украина ли это?" - сказал Бальбек РИА Новости.
Депутат добавил, что на самом деле Украина потеряла Крым еще в 1990-е, когда обманывала местных жителей и навязывала там свои традиции и устои.
"Чего же они ждали в 2014? Мы не Украина, и никогда ею не были", — подчеркнул депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что это решение было принято демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма окончательно закрыт.