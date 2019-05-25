Басков оценил сообщения об участии Леры Кудрявцевой в австрийском скандале

Примерно за неделю до выборов в Европарламент немецкие СМИ опубликовали материалы с утверждением о том, что политик обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с "россиянкой", которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии. При этом издания отмечали, что запечатленная на видео встреча была "ловушкой" для политика. Сам Штрахе назвал ситуацию целенаправленным политическим убийством и подал в отставку. Канцлер Австрии Себастьян Курц отказался продолжать правительственную коалицию с партией Штрахе и объявил о проведении досрочных выборов в парламент.