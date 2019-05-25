Басков оценил сообщения об участии Леры Кудрявцевой в австрийском скандале

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Певец Николай Басков прокомментировал Instagram-пост телеведущей Леры Кудрявцевой о намерении подать в суд на австрийский таблоид Osterreich Zeitung.
Ранее издание опубликовало статью, указывающую на ее якобы причастность к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.
"Вот это уровень международной карьеры! Из-за тебя люди с постов летят", — пошутил Басков.
Osterreich Zeitung разместил статью с фотографией телеведущей. По словам автора, Кудрявцева — та самая девушка на скандальной видеозаписи, с которой беседовал Штрахе.
Примерно за неделю до выборов в Европарламент немецкие СМИ опубликовали материалы с утверждением о том, что политик обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с "россиянкой", которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии. При этом издания отмечали, что запечатленная на видео встреча была "ловушкой" для политика. Сам Штрахе назвал ситуацию целенаправленным политическим убийством и подал в отставку. Канцлер Австрии Себастьян Курц отказался продолжать правительственную коалицию с партией Штрахе и объявил о проведении досрочных выборов в парламент.