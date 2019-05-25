В одном из сел Дагестана 20 домов пострадали при землетрясении

ПЯТИГОРСК, 25 мая - РИА Новости. Двадцать домов в одном из сел, по предварительным данным, пострадали в результате землетрясения в Дагестане, сообщили РИА Новости в администрации района.
Ранее ГУ МЧС по Дагестану информировало, что в Буйнакском районе ночью произошли два землетрясения магнитудой 4,4 и 2,3. В Единой дежурно-диспетчерской службе сообщали, что в результате землетрясения в Буйнакске пострадали две школы и два детских сада, характер разрушений незначительный: осыпалась штукатурка, потрескались стены, пострадавших нет.
"В селе Халимбекаул пострадало 20 домов", - сказал собеседник агентства.
По данным властей, Халимбекаул стал эпицентром землетрясения.
"Зафиксировано частичное повреждение жилых зданий в виде трещин на стенах. На дорогах общего пользования повреждений автомобильного полотна, мостовых переходов нет. Нарушений технологических процессов на потенциально опасных объектах не зарегистрировано. Повреждений линий электропередач не обнаружено", - отмечается на сайте администрации.