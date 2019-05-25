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РИА Новости
Ядерные технологии

В Петербурге спустили на воду новый атомный ледокол "Урал"

Вчера, 15:16
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНовый атомный ледокол класса ЛК-60Я (проект 22220) "Урал" во время церемонии спуска на воду в Санкт-Петербурге. 25 мая 2019
Новый атомный ледокол класса ЛК-60Я (проект 22220) Урал во время церемонии спуска на воду в Санкт-Петербурге. 25 мая 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. В Санкт-Петербурге состоялось одно из самых значимых для освоения российской Арктики событий — на Балтийском заводе спустили на воду новый серийный универсальный атомный ледокол "Урал" проекта 22220, передает корреспондент РИА Новости.
В торжественной церемонии приняли участие вице-премьер Юрий Борисов, полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
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Борисов, открывая церемонию, отметил, что спуск атомохода на воду — праздник не только для отечественных кораблестроителей, но и для всей России.

Именно с кораблями этой серии, с ледоколами нового поколения мы связываем надежды на освоение Северного морского пути.

Юрий Борисов
вице-премьер России
Вице-премьер особо поздравил работников Балтийского завода. "Ваши золотые руки сохранили школу кораблестроения крупных судов ледокольного класса", — отметил он.
Корпус атомохода освятил священник. Затем глава Центробанка Эльвира Набиуллина "благословила" ледокол, разбив о его борт бутылку крымского шампанского. После этого сотрудники завода перерезали так называемый задержник, помогавший удерживать корпус на стапеле, и "Урал" под аплодисменты тысяч собравшихся спустился на воду Невы. Теперь его предстоит достроить.
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В Минпромторге отметили, что ледокол сдадут заказчику в августе 2022 года.
"Успешная реализация программ импортозамещения позволила достигнуть уровень локализации отечественного оборудования на судах данного типа до 90%", - заявил глава ведомства Денис Мантуров.
На Балтийском заводе уже построили ледокол "Арктика" — головное судно проекта 22220, теперь там строят серийный ледокол "Сибирь". Но России понадобятся еще два атомохода этого проекта, и в нынешнем году ожидается подписание контракта на их строительство.
Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 призваны обеспечить российское лидерство в Арктике. Они станут самыми большими и мощными в мире: их длина составляет 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Ледоколы смогут пробивать лед толщиной до трех метров, таким образом, они обеспечат проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского и Гыданского полуостровов, а также с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Улучшенные технические характеристики по скорости и ледопроходимости, а также двойная осадка позволят атомоходам вести работу как в морской акватории, так и на малых глубинах сибирских рек.
Новый российский ледокол Андрей Вилькицкий
24 января, 10:29
В Арктике приступили к работе ледоколы нового поколения
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Ядерные технологииАрктикаРосатомСанкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
Чёт осваиваем,осваиваем и всё никак...Может Сибирь пора осваивать?
25 мая, 15:31
Коля Тряпкин
16110365
Затем глава Центробанка Эльвира Набиуллина "благословила" "Урал", разбив бутылку крымского шампанского о борт ледокола, оно кто там совладелец наверное и других дел у ней нет рубль уже восстал из пепла
25 мая, 15:37
ЛЛЛех Лехыч
16600255
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