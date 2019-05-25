В Петербурге спустили на воду новый атомный ледокол "Урал"

Новый атомный ледокол класса ЛК-60Я (проект 22220) "Урал" во время церемонии спуска на воду в Санкт-Петербурге. 25 мая 2019

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. В Санкт-Петербурге состоялось одно из самых значимых для освоения российской Арктики событий — на Балтийском заводе спустили на воду новый серийный универсальный атомный ледокол "Урал" проекта 22220, передает корреспондент РИА Новости.

В торжественной церемонии приняли участие вице-премьер Юрий Борисов, полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Борисов, открывая церемонию, отметил, что спуск атомохода на воду — праздник не только для отечественных кораблестроителей, но и для всей России.

Именно с кораблями этой серии, с ледоколами нового поколения мы связываем надежды на освоение Северного морского пути. Юрий Борисов вице-премьер России вице-премьер России

Вице-премьер особо поздравил работников Балтийского завода. "Ваши золотые руки сохранили школу кораблестроения крупных судов ледокольного класса", — отметил он.

Корпус атомохода освятил священник. Затем глава Центробанка Эльвира Набиуллина "благословила" ледокол, разбив о его борт бутылку крымского шампанского. После этого сотрудники завода перерезали так называемый задержник, помогавший удерживать корпус на стапеле, и "Урал" под аплодисменты тысяч собравшихся спустился на воду Невы. Теперь его предстоит достроить.

В Минпромторге отметили, что ледокол сдадут заказчику в августе 2022 года.

"Успешная реализация программ импортозамещения позволила достигнуть уровень локализации отечественного оборудования на судах данного типа до 90%", - заявил глава ведомства Денис Мантуров.

На Балтийском заводе уже построили ледокол "Арктика" — головное судно проекта 22220, теперь там строят серийный ледокол "Сибирь". Но России понадобятся еще два атомохода этого проекта, и в нынешнем году ожидается подписание контракта на их строительство.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 призваны обеспечить российское лидерство в Арктике. Они станут самыми большими и мощными в мире: их длина составляет 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Ледоколы смогут пробивать лед толщиной до трех метров, таким образом, они обеспечат проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского и Гыданского полуостровов, а также с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.