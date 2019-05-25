В Петербурге школьник угрожал сверстнику травматическим пистолетом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Школьник поставлен на учет в подразделении по делам несовершеннолетних после того, как пригрозил сверстнику травматическим пистолетом, который взял у отца, сообщает в субботу пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Как уточняет управление МВД, накануне в полицию Московского района поступила информация о том, что у дома 67 на Варшавской улице ученик пятого класса угрожал пистолетом восьмикласснику.
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"В результате выезда установлено, что между подростками 12 и 13 лет произошел конфликт, в ходе которого один из них угрожал оппоненту травматическим пистолетом, который взял у своего отца. Полицейские разбираются в обстоятельствах инцидента", - говорится в сообщении.
Травматическое оружие изъято, а в отношении его владельца составлен административный протокол по статье о нарушении правил хранения оружия. Несовершеннолетний поставлен на учет в подразделение по делам несовершеннолетних, информирует ГУМВД.