В Петербурге школьник угрожал сверстнику травматическим пистолетом

"В результате выезда установлено, что между подростками 12 и 13 лет произошел конфликт, в ходе которого один из них угрожал оппоненту травматическим пистолетом, который взял у своего отца. Полицейские разбираются в обстоятельствах инцидента", - говорится в сообщении.