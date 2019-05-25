Беглов заявил, что будет участвовать в выборах губернатора Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов решил участвовать в выборах главы города. Об этом сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы его администрации Инна Карпушина.

Она рассказала, что исполняющий обязаности губернатора встречался с жителями Курортного района и один из них предложил выдвинуть его кандидатуру на выборах. Беглов ответил на это согласием.

Сам действующий градоначальник заявил, что его и всех жителей Петербурга объединяет любовь к городу.

"Я тоже люблю наш с вами город, в котором мои дети, мои внуки, могилы моих родных и близких. Это мой город, который меня сделал тем, кем я сегодня являюсь", — признался он.

Беглов также отметил, что у него собралась неплохая команда.

"Мы сделали самое главное — изучили все болевые точки города, и не только города в целом, но и каждого района. Это большая ответственная работа — решение этих болевых точек. <…> Но мало решать — нужно сделать так, чтобы вообще никакой болезни не было, чтобы город развивался, чтобы город был в авангарде страны, задавал тренд развития", — считает градоначальник.

Он отметил, что его команда разработала стратегию развития Санкт-Петербурга и понимает, что нужно дальше делать.

"Но это бумага, ее нужно претворить в жизнь. Поэтому я сделаю все, чтобы эта бумага превратилась в конкретные дела, <...> чтобы наш город в дальнейшем развивался, был самым передовым городом не только в нашей стране, но и в Европе", — пообещал Беглов.

Ранее выдвинуться в губернаторы Беглова попросили Санкт-Петербургская общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, городская Общественная палата и крупнейшая в России волонтерская организация "Волонтеры Победы".

Беглов стал временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга в октябре прошлого года, после того как президент Владимир Путин принял отставку Георгия Полтавченко. До этого Беглов был полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.