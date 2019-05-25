Кандидат в преемники Юнкера назвал главную угрозу свободе Европы

БРЮССЕЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Один из кандидатов на пост главы ЕК, новый состав которой будет сформирован по результатам выборов в Европарламент, социал-демократ Франс Тиммерманс заявил, что самую большую угрозу свободе Европы представляют не РФ и не глава МВД Италии Маттео Сальвини, а безразличие избирателей.

В странах ЕС с 23 по 26 мая проходят выборы в Европарламент. По их результатам будет определен новый состав ЕК и преемник Жан-Клода Юнкера. Партия Тиммерманса, возглавляющего список европейских социал-демократов, лидирует, согласно данным опросов с участков, в Нидерландах. При этом прогнозы прочат консервативным и националистическим силам усиление позиций в ЕП.

"Самая большая угроза нашей свободе - это не Россия, не (Хайнц-Кристиан) Штрахе, не Сальвини, не (Марин) Ле Пен и не (Виктор) Орбан. Самая большая угроза - безразличие. Не будьте равнодушны к этим европейским выборам. Идите и голосуйте", - заявил он, выступая на митинге в Вене. Его слова приводятся в официальном аккаунте Twitter.

За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ синхронно опубликовали материалы с утверждением о том, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некоей "россиянкой", которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии.