Украинский министр раскритиковал Зеленского за "кацапскую мову"

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту Владимиру Зеленскому на упреки по поводу оторванности чиновников от современных технологий, а заодно раскритиковал его за использование русского языка.

На днях Зеленский выступил на форуме интернет-деятелей iForum 2019, причем говорил исключительно по-русски. В частности, он заявил, что украинские чиновники знают только четыре слова из технологической сферы: "инновация", "диджитализация", "гиперлуп" и "Илон Маск".

За чиновников вступился Омелян. Причем замечание про гиперлуп он мог принять на свой счет — именно он обещал построить на Украине сверхзвуковую транспортную систему, придуманную Илоном Маском.

На своей странице на фейсбуке Омелян перечислил технологии, которые успешно развиваются на Украине: системы мобильной связи, электронный документооборот, электрокары, блокчейн и многое другое.

При этом он поправил главу государства: слово "диджитализация", утверждает он, следует писать и произносить как "дигитализация". Кроме того, Омеляну не понравилось, что президент говорил не на украинском.