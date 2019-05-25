Депутат оценил планы НАТО поменять стратегию из-за "ядерной угрозы" России

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Первый заместитель председателя думского комитета по обороне Александр Шерин прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о планах альянса принять новую военную стратегию из-за "ядерной угрозы" со стороны России.

Депутат предположил, что руководство НАТО в очередной раз попыталось надавить на Россию, выставить ее "агрессором" и получить дополнительное финансирование за счет США. Кроме того, такими высказываниями Столтенберг фактически признал, что предыдущая стратегия альянса оказалась не эффективной, считает Шерин.

"На сегодняшний момент Россия полностью обнулила все потуги и затраты на создание систем ПРО вблизи своих границ", — сказал парламентарий в интервью RT.

Ранее генсек НАТО в интервью немецкой газете Welt am Sonntag анонсировал принятие новой военной стратегии альянса. По словам Столтенберга, причиной такого шага является "ядерная угроза", исходящая от России, а также "новые вызовы" в южной и восточной части земного шара.

Представители НАТО не раз бездоказательно обвиняли Москву в разработке планов применения ядерного оружия. При этом входящие в состав альянса США не отказались от концепции упреждающего удара.