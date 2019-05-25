На Украине петиция об отставке Богдана набрала необходимое число голосов

Согласно информации о ходе голосования, по состоянию на 11.27 (совпадает с мск) петицию подписали 25,1 тысячи человек. При этом количество голосов, необходимое для ее рассмотрения главой государства – 25 тысяч, оно должно быть собрано за 90 дней.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил Богдана главой своей администрации. Богдан дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича. Согласно закону "Об очищении власти", эта должность входит в перечень должностей, по которым осуществляются меры по очистке власти. По закону, лицо, попавшее под люстрацию, не может в течение 10 лет работать на госслужбе с момента вступления закона в силу, то есть до октября 2024 года.