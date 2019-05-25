На Украине петиция об отставке Богдана набрала необходимое число голосов

КИЕВ, 25 мая – РИА Новости. Петиция об отставке главы администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана набрала необходимое число голосов и должна быть рассмотрена главой государства.
Петиция об отставке Богдана была опубликована на сайте президента Украины 23 мая.
Согласно информации о ходе голосования, по состоянию на 11.27 (совпадает с мск) петицию подписали 25,1 тысячи человек. При этом количество голосов, необходимое для ее рассмотрения главой государства – 25 тысяч, оно должно быть собрано за 90 дней.
"Мы, граждане Украины, требуем немедленной отставки главы администрации президента Украины Богдана Андрея Иосифовича за нарушения закона "Об очистке власти", - говорится в тексте петиции.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил Богдана главой своей администрации. Богдан дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича. Согласно закону "Об очищении власти", эта должность входит в перечень должностей, по которым осуществляются меры по очистке власти. По закону, лицо, попавшее под люстрацию, не может в течение 10 лет работать на госслужбе с момента вступления закона в силу, то есть до октября 2024 года.
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