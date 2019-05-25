В Севастополе из дельфинария во время пожара эвакуировали двух дельфинов

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Спасатели эвакуировали двух дельфинов из дельфинария Севастополя во время пожара из-за угрозы распространения огня, сообщили РИА Новости в пресс-службе севастопольского управления МЧС РФ.
Сообщение о пожаре по адресу: улица Набережная Конилова, 2, где расположен дельфинарий, поступило в Центр управления в кризисных ситуациях утром в субботу.
"По прибытию первого подразделения было установлено, что горит смежная крыша торговых павильонов сувенирной продукции и дельфинария. Пожарные незамедлительно приступили к тушению пожара, защите смежных помещений и эвакуации материальных ценностей. В связи с угрозой распространения пожара было принято решение об эвакуации двух дельфинов в безопасный бассейн", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на данный момент пожар полностью потушен. Погибших и пострадавших нет. Площадь пожара составила 110 кв. м. Огонь уничтожил часть крыши и расположенные рядом сувенирные магазины, передавал корреспондент РИА Новости с места событий.