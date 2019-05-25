В Севастополе из дельфинария во время пожара эвакуировали двух дельфинов

"По прибытию первого подразделения было установлено, что горит смежная крыша торговых павильонов сувенирной продукции и дельфинария. Пожарные незамедлительно приступили к тушению пожара, защите смежных помещений и эвакуации материальных ценностей. В связи с угрозой распространения пожара было принято решение об эвакуации двух дельфинов в безопасный бассейн", - сказал собеседник агентства.