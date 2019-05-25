Пушков прокомментировал слова главы Генштаба Украины о Крыме

Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 24 апреля 2019

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак признал, что Киев за два десятилетия ничего не вложил в развитие Крыма, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Так он прокомментировал воспоминания Хомчака о поездке в крымский санаторий в 2010 году.

По словам Пушкова, к тому времени Крым почти двадцать лет был в составе независимого украинского государства, и оно не вложило "ни гривны" в его развитие.

"Крым ничем не обязан Украине и был ее пасынком — вот что признал Хомчак", — написал сенатор в твиттере.

По мнению Хомчака, Украина потеряла Крым задолго до 2014 года. Он добавил, что три раза побывал на полуострове и во время последней поездки был "шокирован увиденным": повсюду российские триколоры и реклама российской водки. Хомчак сказал, что "это был плохой остаток Советского Союза".