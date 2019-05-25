Пушков прокомментировал слова главы Генштаба Украины о Крыме

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак признал, что Киев за два десятилетия ничего не вложил в развитие Крыма, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Так он прокомментировал воспоминания Хомчака о поездке в крымский санаторий в 2010 году.
По словам Пушкова, к тому времени Крым почти двадцать лет был в составе независимого украинского государства, и оно не вложило "ни гривны" в его развитие.
"Крым ничем не обязан Украине и был ее пасынком — вот что признал Хомчак", — написал сенатор в твиттере.
По мнению Хомчака, Украина потеряла Крым задолго до 2014 года. Он добавил, что три раза побывал на полуострове и во время последней поездки был "шокирован увиденным": повсюду российские триколоры и реклама российской водки. Хомчак сказал, что "это был плохой остаток Советского Союза".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, который был проведен после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что они приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма окончательно закрыт.