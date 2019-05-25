Глава Генштаба ВСУ назвал Крым "плохим остатком СССР"

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак назвал Крымский полуостров “плохим остатком СССР”. Об этом он сказал в интервью Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак назвал Крымский полуостров “плохим остатком СССР”. Об этом он сказал в интервью УНИАН

По его словам, он был на территории полуострова три раза, последний — в 2010 году.

"Больше туда не поеду отдыхать, потому что был шокирован тем, что там увидел", — сказал Хомчак.

Он добавил, что повсюду видел рекламу российской водки и изображение флага России, и назвал полуостров "плохим остатком Советского Союза". Хомчак утверждает, что не понимал, где находится.

При этом глава украинского Генштаба выразил мнение, что сегодня Киев должен "воевать за человека (в Крыму – Прим. ред.), за то, что у него в голове".

"Заунывная песня"

Новоизбранный президент Владимир Зеленский ранее выразил уверенность, что Крым вернется в состав Украины.

Об этом глава государства заявил в обращении, опубликованном в честь Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

"Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации ", - отметил избранный президент.

Российские политики восприняли "обещание" Зеленского скептически. Так, например, председатель Госдумы Вячеслав Володин предположил, что слова будущего украинского президента связаны "с начинающимся заболеванием деменцией". Депутат Дмитрий Белик в свою очередь призвал Зеленского обращать внимание на реальные проблемы страны, а не продолжать "заунывную Петину песню".

Член Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, со своей стороны, посоветовала новому украинскому лидеру не повторять ошибок предшественников и "не заглядываться на соседнее государство".

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что разочаровался во новом президенте Украины Владимире Зеленском после его слов о Крыме. По мнению главы Чечни, Зеленскому и его будущим преемникам следует запомнить, что Крым "был, есть и вовеки веков будет составной частью России". Кадыров порекомендовал Зеленскому читать и изучать историю, чтобы избавиться от несбыточных надежд.

“Налаживать человеческие отношения”

Бывший президент Украины Леонид Кравчук ранее посоветовал Владимиру Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма.

Политик отметил, что Киев вряд ли согласится признать полуостров российским. По его словам, необходимо налаживать "человеческие" отношения с крымчанами.

Кравчук также отметил, что к потере Украиной Крыма привела в том числе проводимая Киевом политика жесткой централизации и ограничения свобод регионов.